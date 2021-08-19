Doğuş Poyraz DURAK / DHA
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Yılkı vefası: Ayağı kırılanı bırakmadılar
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı.
Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atın yanından sürüdeki diğer atlar hiç ayrılmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.
At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.