Yılın yükselen mesleği yapay zekâ mühendisliği

PROFESYONEL sosyal iş ağı Linkedin tarafından yapılan araştırmada, yılın öne çıkacak meslekleri sıralandı. Buna göre hazırlanan 25 maddelik listede yapay zekâ mühendisliği ilk sıralarda yerini aldı. Son zamanlarda girişimcilerin ve bağımsız danışmanların artışıyla sektörlerde serbest çalışmaya doğru bir yönelimin yaşandığına dikkat çekilen araştırma sonuçlarına göre bu yılın yükselecek mesleklerinden bazıları şöyle:

1- YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ: Problem çözme, tahmin gibi genellikle insanların karar verme süreçlerini ve karmaşık görevleri yerine getiren yapay zekâ modellerini geliştirirler.

2- YENİ KONUT SATIŞ UZMANLIĞI: Ev turları düzenlemekten satış işlemlerini yönetmeye kadarki süreçte görev alırlar. Yeni inşa edilen evlerin satın alma süreçlerinde alıcılara rehberlik ederler.

3- SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRME UZMANLIĞI: Sağlık hizmetleri için faturalama ve talep gönderme süreçlerini denetleyerek, bu hizmetler için doğru ve zamanında ödeme alınmasını sağlarlar. Yani sağlık hizmetlerinin muhasebesiyle tıbbi süreçler arasında köprü rolü üstlenirler.

4- SEYAHAT DANIŞMANLIĞI: Müşterilerin seyahat deneyimlerini planlamalarına ve rezervasyon yapmalarına yardımcı olurlar. Bu iş alanındakiler müşterilerin tercihlerine ve bütçelerine uygun özel öneriler sunar.

5- PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ: Ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerle birebir çalışan, tedavi sürecinin en yakın tanıklarından biri olan sağlık profesyonelidir. Hastayı gözlemler, ilaç takibini yapar, terapi sürecine destek olur, kriz anlarını yönetir, aileyle iletişim kurar ve taburculuk sonrası uyumu desteklerler.

6- GİRİŞİMCİLİK: Strateji belirleyerek ve kaynakları güvence altına alarak fikirleri uygulanabilir işletmelere dönüştürürler. Özetle, yeni iş fikirlerini hayata geçirir, şirketi kurar ve büyütürler.

7- REKLAM SATIŞ UZMANLIĞI: Müşteri ihtiyaçlarını doğru medyalarla eşleştirerek çeşitli kanallarda reklam alanı satarlar.

8- DEVREYE ALMA YÖNETİCİLİĞİ: İnşaat ve mühendislik projelerinin güvenli ve işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamak için test ve onay süreçlerini denetleyip yönetirler.

9- KAYNAK GELİŞTİRME VE BAĞIŞ YÖNETİCİLİĞİ: İşletme projeleri veya kâr amacı gütmeyen faaliyetler için finansal destek sağlamak üzere stratejiler geliştirir ve uygularlar. Ayrıca kuruluşun ihtiyaçları ile potansiyel bağışçılar arasında köprü görevi görürler.

10- HUKUK ARAŞTIRMACILIĞI: Hukuk ekipleri için dava, politika ve danışmanlık çalışmalarını desteklemek amacıyla kanunlar, yönetmelikler ve içtihatlar gibi hukuki bilgileri toplar ve analiz ederler.

TERCİH NEDENİ ESNEK ÇALIŞMA

- Listede yer alan diğer 15 meslek ise, yapay zekâ danışmanlığı ve stratejistliği, veri etiketleme uzmanlığı, yapay zeka araştırmacılığı, strateji danışmanlığı, satış yöneticiliği, girişim sermayesi ortaklığı, saha pazarlama temsilciliği, arka plan araştırmacılığı, iş geliştirme yöneticiliği, veri merkezi teknisyenliği, nicel araştırmacılık ve analistlik, finansal danışmanlık, inşaat proje sorumlusu, halkla ilişkiler uzmanlığı ve yan haklar danışmanlığı şeklinde sıralanıyor. Listede yer alan rollerde çoğunlukla hibrit ve uzaktan çalışma imkanı yer alıyor.

ÖNDE KALMA YARIŞI

- LInkedin araştırmacıları günümüz iş piyasasını da yorumladı. Araştırmacılar, yapay zekânın istihdam sürecinin her aşamasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Birçok çalışanın bu yeni teknolojik dönüşümde nasıl önde kalacağını anlamaya çalıştığını dile getiren araştırmacılar, aynı zamanda çalışma stillerini de ele aldı. Buna göre çalışanların serbest çalışma ya da proje bazlı işlere yöneldiği görüldü. Öte yandan Linkedin’in yakın zamanlarda yaptığı bir başka araştırmaya göre ise profesyonellerin yüzde 56’sının 2026’da yeni bir iş aramayı planladığı ancak bunların yüzde 76’sının kendini iş aramaya henüz hazır hissetmediği ortaya koyuldu.