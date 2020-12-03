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ANKARA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yılın son savunma sanayi toplantısı

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Yılın son savunma sanayi toplantısı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Beştepe’deki toplantı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maskeli şekilde yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ilk kez katıldığı yılın son komite toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması planlanan yeni silah sistemleri alımının yanı sıra savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payının arttırılması konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. Kritik toplantıda bağımsız ve yerli bir savunma sanayi oluşturulması kapsamında sektörler arası tecrübe paylaşımı ve savunma ihracatı başlıkları da ele alındı.

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