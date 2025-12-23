×
Yılın kelimesi halk oylaması ile belirlenecek: İşte oylamadaki 5 kelime

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 11:03

Türk Dil Kurumu (TDK), '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirlemek için 5 kelime/kavramı halkın oylamasına açtı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

Yılın kelimesi halk oylaması ile belirlenecek: İşte oylamadaki 5 kelime

Bu kapsamda, Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavram halkın oylamasına açıldı. Bu kelime/kavramlar 'dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme' oldu. 22 Aralık'ta başlayan oylama süreci 28 Aralık 2025'te saat 17.30'da sona erecek. Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında yer alan 'https://anket.tdk.gov.tr/' bağlantı üzerinden oy kullanabilecek. 

