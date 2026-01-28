×
Yılın ilk MGK'sı toplandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 16:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de başladı.

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de yapılıyor.

Toplantının öne çıkan gündemi Suriye. Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI GÖRÜŞÜLECEK

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze. ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ ANKARA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak. (Kaynak: TRT Haber)

