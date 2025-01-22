Yılın ilk MGK’sı bugün toplanıyor

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Toplantıda, ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin (MGSB) güncellenmesi de gündemde. İçeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyan MGSB, Türkiye’nin değişen tehdit algıları ve bölgesel güvenlik dinamiklerine göre güncellenmiş olacak. Kırmızı Kitap ile Türkiye’nin milli güvenlik anlayışı ve stratejik öncelikleri de güncellenecek.



KIRMIZI KİTAP ÇALIŞMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda ‘Kırmızı Kitap’ olarak da nitelendirilen belgenin güncellenmesi için bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı. Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde bu ayın başında “gizli” nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kırmızı Kitap üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.



BÖLGESEL KONULAR



Yılın ilk MGK’sında Kırmızı Kitap’ın yanı sıra terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.