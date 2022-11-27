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Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

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#Bursa#Kar#Uludağ
Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 05:52

Bursa’da yılın ilk kar yağışını seyretmek için Uludağ’ın eteklerindeki yaylaya çıkan 5 kişilik ailenin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 1200 rakımlı yaylada mahsur kalan aile jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Uludağ’da kar yağışı başladığını öğrenen Salih B., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek istedi. Salih B. yönetimindeki 16 FAG 28 plakalı kamyonetle Uludağ’ın doğusunda bulunan yaylalara çıkan aile kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir süre sonra Kıran Yaylası mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet sürüklendi. Ağaca çarparak durabilen kamyonette bulunan aile kazadan yara almadan kurtuldu.

kar manzarası izlemek için gittikleri 1200 rakımlı yaylada mahsur kalan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, İNDAK ve ANDA ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ailenin bulunduğu bölgeye ulaştı. Hasarlı kamyonet çekici yardımıyla otoparka götürülürken arama kurtarma ekiplerince ısınmaları sağlanan 5 kişi ardından kent merkezine indirildi.

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#Bursa#Kar#Uludağ

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