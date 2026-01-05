Yılın ilk kabinesi

Haberin Devamı

DÜNYA 2026 yılına küresel ve bölgesel krizlerin hızlandığı bir atmosferde girerken, Beştepe’de de uluslararası arenadaki sıcak başlıklar masada olacak. ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamleleri ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

SDG’NİN ENTEGRASYONU

Terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyordu. Bugüne kadar bu yönde herhangi bir somut adım atılmadı. Ankara’dan SDG’nin Şam’a entegrasyon olması yönünde peş peşe uyarılar gelirken, gözler artık Şam yönetimin atacağı adımlara çevrildi. SDG’nin Şam’a entegrasyonu Beştepe’deki Kabine toplantısının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

KARADENİZ’DEKİ İHA’LAR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve kış şartlarında Gazze’deki insani kriz de Kabine’nin gündeminde yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Karadeniz’de deniz güvenliğine yönelik riskler ele alınacak konular arasında bulunuyor. Özellikle son dönemde Karadeniz’den Türkiye’ye “yönelen” İHA’ların toplantıda konuşulması bekleniyor. Sudan’daki iç çatışmaların geldiği aşama, insani kriz ve bölgesel istikrara etkileri Kabine’de görüşülecek. İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı ve bunun Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu’ndaki dengelere olası yansımaları da masaya yatırılacak. Yemen’de devam eden kriz ve artan gerilim de Kabine’nin gündem başlıkları arasında yer alıyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Kabine toplantısında en önemli başlıklardan biri de ekonomi olacak. Toplantıda, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin ekonomik görünüm ve yılsonu hedefleri ele alınacak. Enflasyonla mücadele, büyüme ve istihdam verilerinin yanı sıra fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında atılması planlanan adımlar da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası bugüne kadar sahadaki gelişmeler, TBMM çatısı altında yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile yasal düzenlemelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

DEAŞ’LA MÜCADELE

Yalova’da düzenlenen DEAŞ operasyonu da gündem maddeleri arasında. Operasyon kapsamında örgütün hücre yapılanmasına yönelik elde edilen istihbari bulgular, Türkiye genelinde yürütülen terör örgütü DEAŞ’la mücadele çalışmaları ve olası güvenlik riskleri de toplantıda değerlendirilecek.

SUUDİ PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin Somali ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.