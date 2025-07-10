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Yılın ilk buluşması Muğla'da gerçekleşti! 70 günlük süreç bitti

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#Muğla#Caretta Caretta#İztuzu Plajı
Yılın ilk buluşması Muğlada gerçekleşti 70 günlük süreç bitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 13:19

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda 70 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 2025’in ilk caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

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Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor.

Yılın ilk buluşması Muğlada gerçekleşti 70 günlük süreç bitti

KUMU KAZARAK YÜZEYE ÇIKTILAR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kumsalda kuluçka döneminden yavruların denizle buluştuğu ana kadar çalışma yürütüyor.

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Kuluçka dönemlerini tamamlayıp kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, 70 günlük kuluçka döneminin ardından denize doğru yola çıkıyor.

Öte yandan, caretta carettaların yuvalama alanı ise 600'e ulaştı.

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#Muğla#Caretta Caretta#İztuzu Plajı

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