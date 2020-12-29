Yılın hekimi Yavuz Durmuş koronavirüse yenilmişti... Çalıştığı hastanede tören düzenlendi

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Bursa’da yaklaşık 50 gün önce koronavirüse yakalanan ve son 35 gününü tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda geçiren Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, dün hayatını kaybetti. Durmuş için görev yaptığı ve koronavirüs tedavisi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında Durmuş’un babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından Yavuz Durmuş'un mesai arkadaşları gazetecilere Durmuş'un tıp alanında yaptığı çalışmaları, hastaneye olan katkıları ve hastalarıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Yavuz Durmuş’un cenazesi hastanede düzenlenen törenin ardından defnedileceği İstanbul’a kara yolu ile yola çıktı.

'YILIN DOKTORU' SEÇİLMİŞTİ

Bursa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın Hekimi' seçildi. Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.

DR. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş'un geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.