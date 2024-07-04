Yılın Fair Play annesi ödülü Fatma Şahin'e

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Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Gaziantep 1’inci Fair Play Anneleri Paneli düzenlendi. 25 Aralık Panaroma Müzesi’nde düzenlenen panele Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda; 11’inci Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler için hazırlanmış sergi açılışı yapılmasının ardından Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından Fatma Şahin’e ‘Yılın Fair Play Annesi’ ödülü verildi.

‘GÖNÜLLÜLÜK ESASLI ÇALIŞMAK ÖNEMLİ’

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada gönüllülük esaslı çalışma anlayışının önemine vurgu yaptı. Bu şehrin çocuklarını bir anne olarak çok önemsediğini belirten Şahin, “İnsan yetiştirmek kolay değil. Merhameti ve vicdanı öğreterek insanı yaşama hazırlamalıyız. O yüzden kendi gönüllülük esasıyla çalışan komiteye partiler üstü bir duruşla Gaziantep’in annelerini Fair Play annesi olarak seçtiği için teşekkür ediyorum. Merhameti, vicdanı daha sonraki yaşlarda çocuklarımıza öğretmek çok zor. O yüzden okul öncesine çok büyük gayret gösterdik. Gaziantep, doğumdan ölüme eğitim seferberliğinde her konuda ilk 10’da olması gerekiyor dedik. Hamdolsun çalışınca her şey oluyor. Bu yapılan çalışmaların bu gibi platformlarda görünmesi bizim için çok kıymetli’’dedi.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise, Gaziantep’in Türkiye’nin kutlu toprakları olduğunu ifade etti.

Fair Play’ın insanlık olduğunu belirten Arıpınar,“Türkiye’de Gaziantep’in yeri başkadır. Bugün burada bulunmamızın ayrı bir önemi var. Sizlere Fair Play’i anlatmak istiyorum. Bu kavramın Türkçedeki manası insanlıktır. Fair Play, Allah’ın, vicdanının sesini duymaktır. Onun için bu kavramı ülkemizde canlandırmak için yola koyulduk. Hepimiz bu proje için gönüllüyüz. Fair Play Anneleri, dünyada ilk defa hazırlanan bir projedir. Bu proje bizim aklımıza yerel seçimlerdeki kadın belediye başkanlarının başarısıyla geldi’’diye konuştu.

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Program ödül töreni ile sona erdi.