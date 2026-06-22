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Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

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#Van'da Yaz Gündönümü#Güneşin Doğuşu Ve Batışı#Kartpostallık Manzaralar
Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 01:28

Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzünün yaşandığı '21 Haziran yaz gündönümü', Van'da kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene dönüştü. Kendine has coğrafyası, yüksek rakımı ve gökyüzünün berraklığıyla bilinen Van, bugün güneşi en uzun süre ağırlayan kentlerden biri olurken, şafak vakti ve gün batımında ortaya çıkan manzaralar izleyenleri etkiledi.

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21 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yaz gündönümü nedeniyle yılın en uzun günü Van'da eşsiz manzaralara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğu ufkunda yükselen güneş, gün boyunca gökyüzünde izlediği uzun yolculuğuyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

Van semalarında gün doğumuyla başlayan görsel şölen, güneşin yükselerek gökyüzünü aydınlatmasıyla devam etti. Özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek rakımlı bölgelerde oluşan ışık oyunları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

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Gün boyunca etkisini sürdüren güneş, yaz mevsiminin tüm sıcaklığını ve canlılığını hissettirdi. Akşam saatlerinde ise batı ufkunda yavaş yavaş kaybolan güneş, kızıl ve turuncu tonların hâkim olduğu muhteşem bir gün batımına sahne oldu.

Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

Güneşin Van Gölü üzerinde bıraktığı yansımalar izleyenleri etkilerken, gökyüzünde oluşan renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.

Yılın en uzun gününde kartpostallık görüntüler… Van’da güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

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#Van'da Yaz Gündönümü#Güneşin Doğuşu Ve Batışı#Kartpostallık Manzaralar

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