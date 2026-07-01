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Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | 'Burası cehennem, gelip görsünler'

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#İstanbul#Sıcak Hava#Sahil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 15:34

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek amacıyla sahil şeritleri ve park alanlarında yoğunluk oluşturdu. Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, Adana'da bir vatandaş, "Adana’da ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz. Burası cehennem, gelip görsünler" dedi.

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İstanbul Valiliğinin, 1 Temmuz'un "yılın en sıcak günü" olacağı ve hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini açıklamasının ardından kentte sıcak hava etkisini hissettirdi. Bunaltıcı sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sahiller, parklar, millet bahçeleri ve ağaç gölgelerinde serinlemenin yollarını aradı.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

Eminönü ve çevresinde vatandaşlar şapka ve şemsiyelerle sıcaktan korunmaya çalıştı.
Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

Beşiktaş'ta sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Bebek Sahili'nden Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

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Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise sahil kenarında piknik yaparak vakit geçirdi. Bölgede gün boyunca yoğunluk gözlendi.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

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Büyükçekmece'de de vatandaşlar denize girerek, şezlonglarda dinlenerek ve yeşil alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

İlçe sakinlerinden Burhan Benli, hava sıcaklığının uygun olduğunu belirterek, "Avrupa kavruluyor, 45-50 derecelerde. Burada harika bir güneş var, çok sıcak olsa oturulmaz. Kalabalık ama deniz güzel değil, kirli. Pazar günleri adım atacak yer yok." açıklamalarında bulundu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Sahili, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin adresi oldu. Salacak Sahili'nden denize girerek serinleyen vatandaşlar, kayalıklarda güneşlendi.

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'BU SICAKTA ÇAY BİLE PİŞER'

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar gölgelik alanlarda serinledi.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

Vatandaşlardan Ulaş Cirit, kentteki sıcaklığın Fransa ve Almanya’dan daha fazla olduğunu belirterek, "Memleketimiz çok sıcak. Ne Fransa ne de Almanya’ya benziyor. Burası cehennem, gelip görsünler. İnsanlar serinlemek için sulama kanallarına giriyor ama canlarından oluyorlar. Bu sıcakta dondurma yesinler, soğuk içecekler içsinler. Adana’da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.

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Fırat Güzel isimli vatandaş ise, sıcakların çok etkilediğini anlatarak, "Adana sıcağı geceler bile bizi etkiliyor. Allah klimanın mucidinden razı olsun. Klima olmasa yatamıyoruz. Bu sıcakta yumurta, çay bile pişer. Termometre 36 dereceyi gösteriyor ama şu anda 45-50 derece hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler
TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Erkan Temiz, sıcak havaya alışkın olduklarını ancak Şanlıurfa'daki sıcaklığın daha bunaltıcı olduğunu belirterek, "Adana nemli ama Şanlıurfa yakıyor. Kendimizi sıcağa alışkın sanıyorduk ancak burası daha sıcak" dedi.

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Haliliye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Mehmet Kaplan, artan sıcaklıkların vücudun su ihtiyacını artırdığını belirtti. Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketilmesi önerisinde bulunan Kaplan, günde 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti. Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

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DİYARBAKIR'DA TERMOMETRELER 35 DERECEYİ GÖSTERDİ

Diyarbakır'da termometreler 35 dereceyi gösterirken, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

Kentte hava sıcakları etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalanlar, parklarda serinlerken; çocuklar da Sur ilçesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak olan tarihi Anzele suyuna girerek yüzdü. Çocukların aileleri de su kenarındaki gölgelik alanlarda güneşten korundu.

'EVE GİDENE KADAR KURUYORUZ'

Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Kadir Elhakan (14), “Evde klima yok, sadece pervane var. O da bozulduğu için buraya arkadaşlarımla serinlemeye geldik. Eve gidene kadar kuruyoruz sonra tekrar geri gelmek istiyorum" dedi.

Yılın en sıcak günü: Sıcaktan bunalanlar sahil ve parklara akın etti | Burası cehennem, gelip görsünler

'EVDE KLİMAYI AÇMIYORLAR'

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Arkadaşlarıyla gelen Mustafa Mucda (13) ise "Deniz ve gölümüz olmadığı için biz de parktaki havuza geldik. Evde klimayı açmıyorlar. Ben de arkadaşlarımı toplayıp, geldim" diye konuştu.

'BURAYA BÜYÜK BİR HAVUZ YAPILMASI LAZIM'

Parka 2 çocuğu ve 1 yeğenini getiren Ramazan Altın (46), çocukların sudan çıkmak istemediklerini belirterek, "Şu an çocuklar burada eğleniyor. Çocuklar için buraya büyük bir havuz yapılması lazım. Onlar için çok iyi olur. Ben de buraya 2 çocuğumu ve 1 yeğenimi getirdim. 2 saattir buradalar ve çıkmakta istemiyorlar" dedi.

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#İstanbul#Sıcak Hava#Sahil

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