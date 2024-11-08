Yılın davası başladı: Narin’in 4 katili hâkim karşısına çıktı... Yine unuttular yine bilmiyorlar

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8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün Diyarbakır’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar birer birer hâkim karşısına çıktı. İşte sanıkların ifadelerinden çarpıcı bölümler...

SALİM, ‘NARİN’İ AL, PARÇALA AT’ DEDİ

İlk sırada ifade veren Nevzat Bahtiyar, “Eve girdim. Bir odaya gittik. Narin yatıyordu. Salim, ‘Narin’in annesiyle ilişkimizi gördüğü için öldürdüm’ dedi” diye konuştu. Mahkeme başkanı, güvenlik kamerası saati ve baz kayıtlarını belirterek, “Peki hangi ara ilişkiye girdiler” diye sordu. Bahtiyar özetle şöyle dedi: “Salim bana ‘Narin’i götür bir yere at’ dedi. ‘Parça parça halinde suya at kimse görmesin’ dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım. ‘Oğlun Muhammed’in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım’ dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Narin’i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Ben cesedi parçalamadım, vicdanım el vermedi. Oraya bıraktım. Narin’i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım.”

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‘AMCAMDAN ŞÜPHELENDİM’

Bahtiyar’dan sonra abi Enes Güran ifade verdi. Mahkeme Başkanı’nın HTS kayıtlarında görünen ve Salim Güran’ın evine gittiği 15.57 saatini kabul etmedi. “Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü?” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey yok” yanıtını verdi. Hâkim, “Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var?” dedi. Enes Güran da “O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil” cevabını verdi. Bunun üzerine, “Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum” diyen Mahkeme Başkanı, “Neden burada sanıksın Enes? Neden Muhammed vs. değil de sen diye hiç düşündün mü?” diye sordu. Enes Güran da “Bilmiyorum. Hayır, düşünmedim” cevabını verdi. “Kimden, neden şüphelendin” sorusuna da Enes Güran, “Salim’in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. ‘Aracında kan var’ dendi, şüphelendim. Salim Güran’ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum” yanıtını verdi. Enes Güran soruların çoğunu, “Hatırlamıyorum, bilmiyorum, kabul etmiyorum” diye cevapladı.

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SAVUNMASINI GÜLEREK YAPTI

Amca Salim Güran hâkim karşısında gayet rahattı. Savunmasına gülerek başladı. “Evliyim, 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL” dedi. Nevzat Bahtiyar’la 2 aydır konuşmadığını iddia etti. Nedenini de kekeleyerek, “Arif’in parasını vermiyordu” diye açıkladı. Hâkimin, “Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?” sorusuna, “Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim”, “Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?” sorusuna ise, “Ben silmedim” diye cevap verdi. Salim Güran, “Nevzat Bahtiyar benim ismimi, beni gözaltına aldıkları için algı yaptıkları için verdi. 22.47’de Narin’in cesedinin olduğu yere kesinlikle gitmedim. Ramazan’la olan telefon konuşmam kesinlikle Narin ile ilgili değil. Ben baz verilerine inanmıyorum. Arif’in evine de gitmedim, dereye de gitmedim” diye konuştu.

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‘GÖRMEDİM YAPMADIM’

Mahkeme Başkanı anne Yüksel Güran’a, ‘Narin’i sen mi öldürdün?’ diye sordu. Yüksel Güran, ‘Ben kendi kızımı nasıl öldürmüş olabilirim?’ diye cevapladı bu soruyu. ‘Salim Güran ile ilişkin var mı?’ sorusuna ise ‘Yemin ederim yok. Namusuma leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin’ cevabını verdi. Hâkim bu sefer oğlu ile ilgili, “Sen ahıra girdiğinde oğlunun başka bir kızla, bir erkekle, bir hayvanla ilişkisini gördün mü?” diye sordu. Yüksel Güran, “Kesinlikle hayır, görmedim” diye savunma yaptı.

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GÜLBEN ERGEN PROTESTOSU

Duruşmayı takip etmek için Diyarbakır’a gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen duruşma salonuna girdi. Salona alınmayan avukatlar kendilerinin içeri alınmayıp Gülben Ergen’in içeri alınmasına tepki gösterdi. Yaklaşık 2 saat salona alınmayı bekleyen avukatlar, “Gülben dışarı” sloganları attı.

KİM NEREYE OTURDU

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ tarafta kendisi için ayrılan yerdeydi.

DURUŞMADAN İZLENİMLER

SIVACI NEVZAT BAHTİYAR: TIRAŞSIZ VE DURGUNDU

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Duruşmaya ilk o getirildi. Üzerinde koyu renk kazak vardı. Tıraşsız olan tek sanıktı. Kimlik tespitinde, “6 çocuğum var, sıvacıyım, aylık gelirim 60 bin lira” dedi. Konuşmaya ve anlatmaya hevesli görünmüyordu. Durgun ve sakindi. İfadelerindeki çelişkiler soruldu. Yaklaşık 3 saat süren sorgusunda en az 50-60 kez “Bilmiyorum” ve “Hatırlamıyorum” dedi. Duruşmada avukatı hiç konuşmadı.

ABİ ENES GÜRAN: SAKİN BAŞLADI SONRA GERİLDİ

Spor bir kazak ve pantolonu vardı. Yüzü tıraşlı, saçları bakımlıydı. Başta çok seri ve muntazam şekilde konuştu. Olay günü ve sonrasına dair bildiklerini anlattı. Çapraz sorguya geçilince gerilmeye başladı. Mahkeme başkanı ve duruşma savcısı Enes Güran’a ifadelerindeki çelişkileri sordu. Özellikle Narin’i ne zaman aramaya başladığına dair sorularda çok zorlandı, onun da “Hatırlamıyorum” diye cevapladığı çok soru oldu. Cevaplarının bir bölümünde Nevzat Bahtiyar’a hakaret de etti. Jandarma ve savcılıkta baskı ve işkence altında ifade verdiğini iddia etti ama bu iddiasını detaylandıramadı. Gerginliği ve heyecanı sorgusunun sonuna kadar devam etti.

ANNE YÜKSEL GÜRAN: SİYAHLAR İÇİNDE SALONA GELDİ

Duruşmaya siyah kıyafetler içinde geldi. Kadın jandarma subayları koluna girmişti. Sessiz ve sakindi. Oğlu Enes Güran’ın hemen arkasında oturuyordu. Savunmasında da kendinden emin bir üslubu vardı. Bütün sorulara tereddüt etmeden cevap verdi. Doğrudan suçladığı tek kişi ise Nevzat oldu. “Namusuma leke sürdü” diyerek Nevzat’a döndü ve göz göze gelmeye çalıştı.

BABA ARİF GÜRAN: NEVZAT’A BEDDUA ETTİ VE AĞLADI

Duruşmaya en son o alındı. Durgun ve düşünceliydi. “Müşteki” sıfatıyla duruşmadaydı. Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in cesedini nasıl dereye gömdüğünü anlatırken Arif Güran duygusallaştı ve ağlamaya başladı. Nevzat Bahtiyar’a beddualar etti. Mahkeme Başkanı duruşma boyunca sakinleşmesi için birkaç kez yüzünü yıkamaya gönderdi. İfadesinde “Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün. Benim gözümde benim ailem bana bunu yapmaz. Eşimden asla şüphelenmedim” dedi.

AMCA SALİM GÜRAN: GİZEMLİ VE SAKİNDİ

Duruşmaya koyu renk kravat ve beyaz gömlekle geldi. Salona girerken Nevzat Bahtiyar’ın önünden geçirildi. Göz göze gelmediler. Duruşma devam ederken de lavabo için salondan dışarı çıktı. Tekrar Nevzat’ın önünden geçti ama yine göz göze gelmediler. Nevzat onun kendisini nasıl tehdit ettiğini anlatırken Salim Güran tebessüm ediyordu.

MAHKEME HEYETİ: CİDDİ AMA ESNEK

Üç hâkim ve bir duruşma savcısından oluşan Mahkeme Heyeti duruşmayı idare etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, zaman zaman gerilen ortamı yumuşatmaya, yerinde ve zamanında müdahalelerle duruşmanın insicamının bozulmasını engellemeye çalıştı. Avukatlara karşı toleranslı ve esnek bir tavır aldı. Bütün taraflar sanıklara rahatça sorular sorabildi. Duruşmanın kadın savcısı da gayet dikkatli ve müteyakkızdı. Detaylara çok hâkim olduğunu gösteren çapraz sorular sordu.

BARODAN ÇAPRAZ SORULAR

Davanın müdahili olan Diyarbakır Barosu temsilcileri de duruşmada en az savcı ve hâkimler kadar aktifti. Hem Nevzat Bahtiyar’a hem de diğer sanıklara sert ve direkt sorular sordular. Abi Enes Güran’ın avukatlarıyla da tartıştılar.

Mahkeme, avukatların sorularını da birbirleriyle münazaralarını da dikkatle takip etti. Alışıldık duruşmalardan farklı, yargılama sürecine müspet tesiri olabilecek bir ortam vardı.