Yılın Basın Fotoğrafları’nda Hürriyet’e 3 ödül

Haberin Devamı

TFMD’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni” Ankara’da Grand Mercure Otel’de düzenledi. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanlarının yanı sıra siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Yarışmada Hürriyet gazetesi fotomuhabiri Selçuk Şamiloğlu, Marmaris’te meydana gelen orman yangınında çektiği karelerle ‘Yılın Foto Röportajı’ dalında birinciliği, ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasının ardından Bagram Hava Üssü’nde terk edilen bir helikopterdeki Taliban üyelerinin karesiyle ‘Yılın Haber Fotoğrafı’ dalında üçüncülüğü kazanırken, fotomuhabiri Selahattin Sönmez’in Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı’nın törenin ardından yağmura yakalandıkları karesi de ‘Günlük Yaşam Fotoğrafı dalında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Haberin Devamı

‘Yılın Haber Fotoğrafı’ dalında üçüncülük ödülü/ Selçuk Şamiloğlu

GÜVENİ TEMSİL EDİYOR

TFMD Başkanı Rıza Özel törendeki konuşmasında, “Bugünkü haliyle fotoğraf, belgedir. Taşıdığı ‘kanıt’ olgusuyla basın fotoğrafının niteliği ise ‘tarihi’ belgedir. Dolayısıyla bizlerin sorumluluklarından biri tarihi belgelerin geleceğe doğru taşınmasıdır. Mobil telefonlarla herkes birer yayıncı. Bu fotoğraf bombardımanı arasında haber fotoğrafı ve haber fotoğrafçısı güveni temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu

Yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD Onur ödülü derneğin kurucularından usta fotomuhabiri Sökmen Baykara’ya yönetim kurulu tarafından takdim edildi.

‘Yılın Foto Röportajı’ dalında birincilik ödülü/ Selçuk Şamiloğlu

Haberin Devamı

DEMİRÖREN MEDYA 8 ÖDÜL KAZANDI

Yarışmada Demirören Medya fotomuhabirleri toplamda 8 Ödül kazandı.