Yılın Basın Fotoğrafları 2020'de Selçuk Şamiloğlu'na iki ödül

Selçuk Şamiloğlu - ASKA Özel Ödülü

Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen, “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandı. Şen, aynı kareyle “Yılın Çevre Fotoğrafı” ödülünü de aldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, Şen’in Van’ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü’nün kuraklaşan çevresinde aç kalan sokak köpeğinin fotoğrafını ödüllendirirken insanların çevreye olan olumsuz etkisine ve küresel ısınma sonucunda doğanın geldiği noktaya dikkati çekti. 2020 Jürisi, “Yılın Basın Fotoğrafı” olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıkladı.



ÖDÜL ÇEVRE FOTOĞRAFINA



“SIFIR ATIK”A DESTEK



Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödüllerine bu yıl çevre fotoğrafları damga vurdu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile “Sıfır Atık” projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan’ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı. AB Yeşil Düzen Özel Ödülünü ise Milliyet Gazetesi’nden Oğuz Yeter, İstanbul’da Kuzey Ormanları’ndaki taş ocakları fotoğrafıyla aldı. EPA foto muhabiri Erdem Şahin ise aynı temayla küresel ısınmanın neden olduğu kuraklaşmayı gösteren İstanbul’daki Güzelce Su Kemeri fotoğrafıyla mansiyon kazandı.



ASKER SELAMI ÖDÜL ALDI



EPA foto muhabiri Erdem Şahin, Türk milli sporcuların asker selamı verdikleri fotoğrafla “Spor Toto Özel Ödülü” sahibi oldu. Spor Toto Spor Fotoğrafları’nda ise yılın fotoğrafı Reuters’ten Kemal Aslan’a, Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk sevinci karesine verildi. Bu kategoride Sedat Yılmaz ikincilik, Onur Çam ise üçüncülük aldı. İlk kez uluslararası bir kupada finali yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın karesiyle AP foto muhabiri Emrah Gürel mansiyon kazandı.



TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ



Geçtiğimiz yıl Moskova ve Amsterdam’da sergileri açılan ve yurt dışında ülke tanıtımına katkı sağlayan Türkiye Güzellikleri Kategorisinde ise birinciliği Hakkari’deki pirinç hasadı fotoğrafıyla Depo Photos’tan Mehmet Aslan kazandı. Bu dalda Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu’na da Nemrut Dağı fotoğrafıyla ASKA özel ödülü verildi. Aynı dalda Cumhurbaşkanlığı foto muhabiri Murat Çetinmühürdar da İstanbul fotoğrafıyla TFMD Özel Ödülü aldı.



MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI



Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Türkiye sınırında yaşananlar ve mültecilikle ilgili farklı kategorilerden 5 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi. SGDD adına verilen özel ödülü ise Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu, İdlip’de eğitim gören çocuklar serisiyle kazandı.









"ARA GÜLER ÖZENDİRME" ÖDÜLÜ



Usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için lise ve üniversiteliler arasında düzenlenen “Ara Güler Özendirme Ödülleri”nde ise 2 fotoğraf ve 2 fotoğraf serisi ödül aldı. Mimar Sinan Üniversitesi’nden Emirkan Cörüt, Ara Güler Özendirme ödülünü alırken seri dalda da mansiyon kazandı. Ara Güler Özendirme Ödülü seri dalda ise Fatmagül Mercan’a verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü’nün mansiyonu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Ozan Yazar’ın oldu.



ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK



Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri, Haziran ayında sahiplerini bulacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği yarışmanın 35. yıldönümü nedeniyle tören 100. yıl etkinlikleri kapsamında TBMM’de yapılacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.



GENÇLERLE BULUŞMALAR



Antalya’da Aska Lara Otel’de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Bu yıl jüri toplantısında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği önceki yıllardan farklı olarak bir de anlaşma imzaladı. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu organizasyonda birbirlerini “Kardeş Dernek” olarak tanıyan protokolü Akdeniz Üniversitesi’nde imzaladı. Jüri organizasyonu usta isimlerin gençlerle bir araya gelmesine de vesile oldu. Coşkun Aral ve Mustafa Seven ile AFP’nin Yunan kadın foto muhabiri Lousia Gouliamaki ve Yunan hava fotoğrafçısı Costas Spathis Akdeniz Üniversitesi’nde gençlerle buluştu.



35 YILDIR ARALIKSIZ



Böylesine etkili bir organizasyonun 35 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesinin yanı sıra her geçen yıl daha da etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışmamızda gençlerin fotoğrafa ilgisini değerlendirmek adına Ara Güler anısına özel ödül vermeye başladık. Bu yıl Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bundan böyle iki ülke farklı alanlarda ortak projeler üreteceğiz. Yarışmaya olan ilgi nedeniyle bazı kategorileri önümüzdeki yıllarda tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açmayı planlıyoruz. Kısacası 35 yıl böyle bir organizasyonun ayakta kalabilmesi çok zorken bizler her geçen yıl bir adım daha ileri taşıyoruz” dedi.



SPOR TOTO YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2020 JÜRİSİ:



DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Foto Muhabiri Coşkun Aral, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger (AB Yeşil Düzen Özel Jürisi), Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği Başkanı Christos Bonis, Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri İlhan Demir (Spor Toto Spor Fotoğrafları Özel Jürisi), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Füsun Demiray (Sıfır Atık Özel Jürisi), AFP Foto Muhabiri Lousia Gouliamaki, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Keçiören Belediyesi Basın Müdürü Ümit Kozan (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Gezgin Foto Dergisi Yayın Yönetmeni Adem Meleke (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris PİTARAKİS, Foto Muhabiri-İnstagram fenomeni Mustafa SEVEN, hava fotoğrafçısı-instagram fenomeni Costas SPATHİS, TFMD Başkanı Rıza ÖZEL.

(Soyisimlere göre harf sırasıyla yazılmıştır)



İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER



Yılın Basın Fotoğrafı

Savaş Onur ŞEN / Depo Photos



Yılın Haber Fotoğrafı

İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı



Haber Fotoğrafı İkincisi

Ömer ÇETİN / İhlas Haber Ajansı



Haber Fotoğrafı Üçüncüsü

Can ÖZER / Depo Photos



Haber Fotoğrafı Mansiyon

Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency



Haber Fotoğrafı Mansiyon

Burak KARA / Getty İmages



Rafet Hüner Özel Ödülü

Harun ÖZALP / Demirören Haber Ajansı



Mustafa Pekcan Özel Ödülü

Can Erok / Demirören Haber Ajansı



Sıfır Atık Özel Ödülü

Tahsin CEYLAN / Serbest



Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı

Savaş Onur ŞEN / Depo Photos



Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi

Tolga İLDUN / Atlas Dergisi



Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü

Ozan GÜZELCE / Milliyet Gazetesi



AB Yeşil Düzen Özel Ödülü

Oğuz YETER / Milliyet Gazetesi



AB Yeşil Düzen Özel Ödülü Mansiyon

Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency



Spor Toto Özel Ödülü

Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency



Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı

Kemal ASLAN / Reuters



Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi

Sedat YILMAZ / Türkiye Yelken Federasyonu



Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü

Onur ÇAM / Ghoshots



Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon

Emrah GÜREL / Associated Press



Türk Telekom Özel Ödülü

Mehmet ASLAN / Depo Photos



Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı

Burak KARA / Getty İmages



Günlük Yaşam İkincisi

Mehmet ASLAN / Depo Photos

Günlük Yaşam Üçüncüsü

Bahadır Muhlis GÖKGÜL / İhlas Haber Ajansı



Günlük Yaşam Mansiyon

Emrah GÜREL / Associated Press



Yılın Portre Fotoğrafı

Can EROK / Demirören Haber Ajansı

Portre Fotoğrafı İkincisi

Ozan GÜZELCE / Milliyet Gazetesi



Portre Fotoğrafı Üçüncüsü

Ahmet Sami ACAR / Türk Diyanet Vakfı



ASKA Özel Ödülü

Selçuk ŞAMİLOĞLU / Hürriyet Gazetesi



TFMD Özel Ödülü

Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı



Türkiye Güzellikleri Birincisi

Mehmet ASLAN / Depo Photos



Türkiye Güzellikleri İkincisi

Okan AKYÜREK / Freelance



Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü

İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı



Türkiye Güzellikleri Mansiyon

Alp Eren KAYA / Freelance



Yılın Foto Röportajı

Mustafa Bilge SATKIN / Freelance



Foto Röportaj İkincisi

Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi



Foto Röportaj Üçüncüsü

Sedat SUNA / European Pressphoto Agency



SGDD-ASSAM Özel Ödülü

Selçuk ŞAMİLOĞLU / Hürriyet Gazetesi



Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü

Burak KARA / Gety İmage



ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ

(Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)



Ara Güler Özendirme Ödülü

Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon

Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Seri

Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi



Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon

Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi