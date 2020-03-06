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Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Yılın Basın Fotoğrafları 2020'de Selçuk Şamiloğlu'na iki ödül

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Yılın Basın Fotoğrafları 2020'de Selçuk Şamiloğlu'na iki ödül
Selçuk Şamiloğlu - ASKA Özel Ödülü
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Türkiye’de 35 yıllık tarihi ile aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödülleri açıklandı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Hürriyet muhabiri Selçuk Şamiloğlu ASKA ve SGDD özel ödülleri dalında ödülün sahibi oldu.

Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen, “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandı. Şen, aynı kareyle “Yılın Çevre Fotoğrafı” ödülünü de aldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, Şen’in Van’ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü’nün kuraklaşan çevresinde aç kalan sokak köpeğinin fotoğrafını ödüllendirirken insanların çevreye olan olumsuz etkisine ve küresel ısınma sonucunda doğanın geldiği noktaya dikkati çekti. 2020 Jürisi, “Yılın Basın Fotoğrafı” olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıkladı.

ÖDÜL ÇEVRE FOTOĞRAFINA

"Yılın Basın Fotoğrafı” ödülü bu yıl bir çevre fotoğrafına verildi. Aynı kareyle “Yılın Çevre Fotoğrafı” ödülünü de kazanan Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, Van’ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü’nün kuraklaşan çevresinde yaşam mücadelesi veren, aç kalan sokak köpeğinin fotoğrafı ile bu ödülü aldı. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan olumsuz etkisine ve küresel ısınma sonucunda doğanın geldiği noktaya dikkati çekti. 2020 Jürisi, “Yılın Basın Fotoğrafı” olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıkladı.

“SIFIR ATIK”A DESTEK

Yılın Basın Fotoğrafları 2020 ödüllerine bu yıl çevre fotoğrafları damga vurdu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile “Sıfır Atık” projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan’ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı. AB Yeşil Düzen Özel Ödülünü ise Milliyet Gazetesi’nden Oğuz Yeter, İstanbul’da Kuzey Ormanları’ndaki taş ocakları fotoğrafıyla aldı. EPA foto muhabiri Erdem Şahin ise aynı temayla küresel ısınmanın neden olduğu kuraklaşmayı gösteren İstanbul’daki Güzelce Su Kemeri fotoğrafıyla mansiyon kazandı.

ASKER SELAMI ÖDÜL ALDI

EPA foto muhabiri Erdem Şahin, Türk milli sporcuların asker selamı verdikleri fotoğrafla “Spor Toto Özel Ödülü” sahibi oldu. Spor Toto Spor Fotoğrafları’nda ise yılın fotoğrafı Reuters’ten Kemal Aslan’a, Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk sevinci karesine verildi. Bu kategoride Sedat Yılmaz ikincilik, Onur Çam ise üçüncülük aldı. İlk kez uluslararası bir kupada finali yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın karesiyle AP foto muhabiri Emrah Gürel mansiyon kazandı.

Yılın Basın Fotoğrafları 2020de Selçuk Şamiloğluna iki ödül

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıl Moskova ve Amsterdam’da sergileri açılan ve yurt dışında ülke tanıtımına katkı sağlayan Türkiye Güzellikleri Kategorisinde ise birinciliği Hakkari’deki pirinç hasadı fotoğrafıyla Depo Photos’tan Mehmet Aslan kazandı. Bu dalda Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu’na da Nemrut Dağı fotoğrafıyla ASKA özel ödülü verildi. Aynı dalda Cumhurbaşkanlığı foto muhabiri Murat Çetinmühürdar da İstanbul fotoğrafıyla TFMD Özel Ödülü aldı.

MÜLTECİLİK ÖDÜLLERE YANSIDI

Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın bu anlamda en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları ödüllerine de yansıdı. Türkiye sınırında yaşananlar ve mültecilikle ilgili farklı kategorilerden 5 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi. SGDD adına verilen özel ödülü ise Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Şamiloğlu, İdlip’de eğitim gören çocuklar serisiyle kazandı.

Yılın Basın Fotoğrafları 2020de Selçuk Şamiloğluna iki ödül

Yılın Basın Fotoğrafları 2020de Selçuk Şamiloğluna iki ödül

Yılın Basın Fotoğrafları 2020de Selçuk Şamiloğluna iki ödül

Yılın Basın Fotoğrafları 2020de Selçuk Şamiloğluna iki ödül

"ARA GÜLER ÖZENDİRME" ÖDÜLÜ

Usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için lise ve üniversiteliler arasında düzenlenen “Ara Güler Özendirme Ödülleri”nde ise 2 fotoğraf ve 2 fotoğraf serisi ödül aldı. Mimar Sinan Üniversitesi’nden Emirkan Cörüt, Ara Güler Özendirme ödülünü alırken seri dalda da mansiyon kazandı. Ara Güler Özendirme Ödülü seri dalda ise Fatmagül Mercan’a verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü’nün mansiyonu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Ozan Yazar’ın oldu.

ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK

Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri, Haziran ayında sahiplerini bulacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği yarışmanın 35. yıldönümü nedeniyle tören 100. yıl etkinlikleri kapsamında TBMM’de yapılacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.

GENÇLERLE BULUŞMALAR

Antalya’da Aska Lara Otel’de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Bu yıl jüri toplantısında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği önceki yıllardan farklı olarak bir de anlaşma imzaladı. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu organizasyonda birbirlerini “Kardeş Dernek” olarak tanıyan protokolü Akdeniz Üniversitesi’nde imzaladı. Jüri organizasyonu usta isimlerin gençlerle bir araya gelmesine de vesile oldu. Coşkun Aral ve Mustafa Seven ile AFP’nin Yunan kadın foto muhabiri Lousia Gouliamaki ve Yunan hava fotoğrafçısı Costas Spathis Akdeniz Üniversitesi’nde gençlerle buluştu.

35 YILDIR ARALIKSIZ

Böylesine etkili bir organizasyonun 35 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesinin yanı sıra her geçen yıl daha da etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışmamızda gençlerin fotoğrafa ilgisini değerlendirmek adına Ara Güler anısına özel ödül vermeye başladık. Bu yıl Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bundan böyle iki ülke farklı alanlarda ortak projeler üreteceğiz. Yarışmaya olan ilgi nedeniyle bazı kategorileri önümüzdeki yıllarda tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açmayı planlıyoruz. Kısacası 35 yıl böyle bir organizasyonun ayakta kalabilmesi çok zorken bizler her geçen yıl bir adım daha ileri taşıyoruz” dedi.

SPOR TOTO YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2020 JÜRİSİ:

DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Foto Muhabiri Coşkun Aral, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger (AB Yeşil Düzen Özel Jürisi), Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği Başkanı Christos Bonis, Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri İlhan Demir (Spor Toto Spor Fotoğrafları Özel Jürisi), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Füsun Demiray (Sıfır Atık Özel Jürisi), AFP Foto Muhabiri Lousia Gouliamaki, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Keçiören Belediyesi Basın Müdürü Ümit Kozan (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Gezgin Foto Dergisi Yayın Yönetmeni Adem Meleke (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris PİTARAKİS, Foto Muhabiri-İnstagram fenomeni Mustafa SEVEN, hava fotoğrafçısı-instagram fenomeni Costas SPATHİS, TFMD Başkanı Rıza ÖZEL.
(Soyisimlere göre harf sırasıyla yazılmıştır)

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Yılın Basın Fotoğrafı
Savaş Onur ŞEN / Depo Photos

Yılın Haber Fotoğrafı
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı İkincisi
Ömer ÇETİN / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Can ÖZER / Depo Photos

Haber Fotoğrafı Mansiyon
Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency

Haber Fotoğrafı Mansiyon
Burak KARA / Getty İmages

Rafet Hüner Özel Ödülü
Harun ÖZALP / Demirören Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Can Erok / Demirören Haber Ajansı

Sıfır Atık Özel Ödülü
Tahsin CEYLAN / Serbest

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı
Savaş Onur ŞEN / Depo Photos

Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Tolga İLDUN / Atlas Dergisi

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü
Ozan GÜZELCE / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü
Oğuz YETER / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü Mansiyon
Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency

Spor Toto Özel Ödülü
Erdem ŞAHİN / European Pressphoto Agency

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı
Kemal ASLAN / Reuters

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi
Sedat YILMAZ / Türkiye Yelken Federasyonu

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü
Onur ÇAM / Ghoshots

Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon
Emrah GÜREL / Associated Press

Türk Telekom Özel Ödülü
Mehmet ASLAN / Depo Photos

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı
Burak KARA / Getty İmages

Günlük Yaşam İkincisi
Mehmet ASLAN / Depo Photos

Günlük Yaşam Üçüncüsü
Bahadır Muhlis GÖKGÜL / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Mansiyon
Emrah GÜREL / Associated Press

Yılın Portre Fotoğrafı
Can EROK / Demirören Haber Ajansı

Portre Fotoğrafı İkincisi
Ozan GÜZELCE / Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü
Ahmet Sami ACAR / Türk Diyanet Vakfı

ASKA Özel Ödülü
Selçuk ŞAMİLOĞLU / Hürriyet Gazetesi

TFMD Özel Ödülü
Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Güzellikleri Birincisi
Mehmet ASLAN / Depo Photos

Türkiye Güzellikleri İkincisi
Okan AKYÜREK / Freelance

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü
İsmail COŞKUN / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Güzellikleri Mansiyon
Alp Eren KAYA / Freelance

Yılın Foto Röportajı
Mustafa Bilge SATKIN / Freelance

Foto Röportaj İkincisi
Uğur YILDIRIM / Sabah Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü
Sedat SUNA / European Pressphoto Agency

SGDD-ASSAM Özel Ödülü
Selçuk ŞAMİLOĞLU / Hürriyet Gazetesi

Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü
Burak KARA / Gety İmage

ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ
(Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)

Ara Güler Özendirme Ödülü
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon
Ozan YAZAR / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri
Fatmagül MERCAN / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon
Emirkan CÖRÜT / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

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