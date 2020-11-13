Yıldızlı zemine iki ayrı soruşturma

İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı 3 ay önce yenilendi. Küçükçekmece Belediyesi parkın son halinin yer aldığı görselleri sosyal medyadan paylaştı. Oyun aletlerinin bulunduğu alandaki zemin kaplaması iç içe geçen yıldızlar şeklinde yapılmıştı. Bu yıldızları terör örgütünün sözde flamasına benzeten sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Zeminin sökülmesi talimatı veren CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

‘YILDIZIN KULLANILMADIĞI YER Mİ VAR’

“Terör örgütü renkleri kullanıyor diye, renklerden vaz mı geçelim? Yıldız hepimizin kullandığı bir simge değil midir? Saldırılar tamamen siyasi. Renklerden, yıldızdan yola çıkarak bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu park 3 ay önce açıldı. Kullanılıyor. İddia edildiği gibi bir şey bizim aklımızdan bile geçmez, geçemez. Yıldızın kullanılmadığı yer mi var ki, biz kullanınca PKK oluyor?

‘MÜTEAHHİT VE MÜDÜR AK PARTİ DÖNEMİNDEN’

Parkı yapan müteahhit de buna onay veren park bahçeler müdürü de AK Parti döneminden kalma. Oradan bir çamur bizim üzerimizde durmaz. Olayın siyasi olarak kullanılmaması için parktaki yıldızlı dekoru hemen söktürdüm. Birileri buradan bir sonuç çıkarmasın diye. Kimse üzülmesin diye ‘Sökün’ dedim. Benim ailemde çok şehit var. Ben 29 Ekim’de elimde Türk bayrağıyla bütün Küçükçekmece’yi gezmiş bir belediye başkanıyım. Bizim bayrak sevgimizi, ülke sevgimizi, millet sevgimizi, vatana olan bağlılığımızı sorgulayanlar bunun altında kalırlar.”