Yıldızlı şeften yıldızlı tatlılar

Almanya doğumlu şef Michael Riemenschneider 15 yaşından beri yemek pişiriyor, mutfağıysa evi ve ikinci oturma odası olarak görüyor. Bugüne kadar çalıştığı restoranların hiçbiri iki veya üç Michelin yıldızının altında değil… Şef Michael Riemenschneider’in eşi Celine yarı Türk. Ailesi İstanbul’da yaşıyor. İkiz bebekleri olacağını duyduklarında İstanbul’a taşınmaya karar vermişler… Michael Riemenschneider “Türkiye’de yeme-içme sektörüne büyük ilgi var ve bizim hazırladığımız tarzdaki yemeklerin de epey ilgi göreceğini düşündük” diyor.

Kavacık’taki fırının ismi ‘Twins Bakery’yi Türkiye’de doğup büyüyen ikizleri Jordan ve Jayden’dan esinlenerek koymuşlar (Twins ikizler demek). Burada ‘Avrupai’ fırın ve pastane ürünlerinin olmasına önem veriyorlar. Kullandıkları ekşi maya Michael’in büyük anneannesine ait ve 150 yıllık. Ekşi mayalı ekmekleri ve Fransız bagetleri çok iddialı. Ayrıca brioche da yapıyorlar… Karamelize soğanlı ve erikli. Pastane bölümünde de birçok farklı lezzetleri var; kendi üretimleri olan çikolatalar, macaron’lar, yedi katlı çikolatalı tatlı, elmalı strudel, passion fruit tatlısı gibi. En çok tercih edilen ürünleri macaron, dört çeşit el yapımı çikolata ve brioche.

Fiyatlar şöyle: Ekşi mayalı ekmek 15, baget küçük 8, brioche (karamelize soğanlı) küçük 10, çarkıfelek tatlısı 28, limonlu tart 25 lira. Ayrıca take-away (gel al) ve paket servisi hizmetleri de var.

Adres: Cumhuriyet Caddesi 389/1 Kavacık- İstanbul. Tel: (0541) 808 26 10.

Elmalı pay ve strudel, The Twins Bakery’nin favorilerinden.