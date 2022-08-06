Yıldızlar saniyede 66 km hızla kayacak, dilekleri hazırlayın

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyrukluyıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan ve halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.