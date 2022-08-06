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Yıldızlar saniyede 66 km hızla kayacak, dilekleri hazırlayın

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#Yıldız#Kayma#Gökbilimi
Yıldızlar saniyede 66 km hızla kayacak, dilekleri hazırlayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:00

Gökbilimcilerin yılın en önemli olayları arasında gösterdiği ‘perseid meteor yağmuru’ sürüyor. Muhteşem bir görsel şölen sunan meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında göktaşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre dolaylarında olacak. 14 Temmuz’da başlayıp 1 Eylül’e kadar sürecek olan göktaşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyrukluyıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan ve halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.

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#Yıldız#Kayma#Gökbilimi

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