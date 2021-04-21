Yıldız’ın katili ağabeyi çıktı
İstanbul Esenler Mahmutbey Caddesi üzerinde, önceki akşam saat 19.30 sıralarında seyreden bir ambulanstaki sağlık ekibi, bir kadının sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördü.
Kadının yanına giden sağlık ekibi, boğazından yaralandığını belirledi. Ambulansla hastaneye götürülen kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BURSA’YA KAÇARKEN YAKALANDI
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Adının Yıldız Gül (38) olduğu belirlenen kadının yolun yakınındaki boş arazide ağaçların olduğu yerde bıçaklandığı belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek olayı Gül’ün ağabeyi K.B.’nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgiye ulaştı. K.B.’nin Esenler Otogarı’ndan bir otobüse binerek Bursa’ya kaçtığını belirleyen ekipler, otobüsü Dudullu’da durdurdu. K.B. gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, ‘namus meselesi’ diyerek cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi.
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