Yıldız Teknik’ten 3 boyutlu bir devrim

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YTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu ve Prof. Dr. Ali Erçin Ersundu, 2015’te cam araştırma alanında laboratuvarlar kurdu. Bu laboratuvarların birinde sıfırdan cam üreten ekip diğerinde ise camların özelliklerini karakterize ediyor.

‘YANLIŞLIKLA’ KEŞFETTİLER

Ekip, yaklaşık 5 yıl önce üzerinde çalıştıkları bir camın yanlışlıkla hareket etmesi ile farklı renkler yansıttığını fark etti. Bu keşif üç boyutlu ekranların sınırını zorlayan projenin ortaya çıkmasını sağladı. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmayı ve bunun geleceği nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı: “Işık keşfimizin ardından daha farklı özel bir cam üreterek televizyon ekranlarında kullanılan çeşitli renkleri bu camın üzerinde oluşturabileceğimizi ve bir görüntü elde edebileceğimizi gördük. Bu ışıklarla yalnızca görüntüyü oluşturmakla kalmadık aynı zamanda oluşturduğumuz görüntüyü hareket de ettirdik. Bu da zaten ekran demek. Haliyle çalışmamızla ürettiğimiz bu malzemenin üç boyutlu ekranların sınırlarını zorlayacağını göstermiş olduk.”

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BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Araştırma ekibi, projenin bilim dünyasında ilgiyle karşılandığını söyledi: “Makalemiz Nature’a ait ‘Light: Science & Applications’ dergisinde yayınlandı. Çalışmamızda renk kontrolünü cam gibi ölçeklenebilir bir malzemede yüksek kalitede yapabiliyoruz. Bu sayede ileride evde televizyonlarımızı ya da cep telefonlarımızı kullanırken üç boyutlu görüntülerle karşılaşmamız mümkün olacak.”

MEDYUM KÜRESİ GİBİ...

Prof. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu, projeyi şu örnekle anlattı: “Medyumların kullandığı cam kürenin küp versiyonda olduğunu düşünelim. İnsanlar hangi açıda olursa olsun bu küp sayesinde içindeki görüntüyü net bir şekilde her yerden izleyebilecek. Yani gözlüğe gerek olmadan, TV’de ya da cep telefonunda kullanabileceğiz.”