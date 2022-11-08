Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yıldız Teknik’in 'Bisiklet doktoru'

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Bayram Ağca#Davutpaşa Kampusu
Yıldız Teknik’in Bisiklet doktoru
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Bayram Ağca’nın hobisi işi oldu. Yıllardır araba tamiri yapmaktan keyif aldığını söyleyen 52 yaşındaki Bayram Ağca, şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampusu’nda 7 aydır bisiklet tamir ediyor. Tamir etmekle kalmayıp öğrencilere bisiklet kullanmanın püf noktalarını da anlatıyor.

Haberin Devamı

Sürdürülebilir kampus çerçevesinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan YTÜ’nün gizli kahramanı Ağca, “Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmalıyız” diyor.

YOUTUBE’DAN ÖĞRENİYORUM

Ağca, kampustaki 300 bisikletten sorumlu. Öğrenciler kimlik kartlarıyla istedikleri bisikleti ücret ödemeden alıyor ve sonra yine ona teslim ediyor. En çok kız öğrencilerin bisiklet talep ettiğini söyleyen Bayram Ağca, şunları söylüyor:

Yıldız Teknik’in Bisiklet doktoru


“Yaklaşık 6 yıl önce bir kaza geçirdim ve şoförlüğü bıraktım. Araba kullandığım sırada şekerim düştü ve direksiyon hâkimiyetimi kaybederek duvara çarptım. Emniyet kemeri takmadığım için ağır yaralandım. Çok uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldım. Bisiklet kullanmayı seviyordum ve tamir işlerine de merakım vardı. Kendi arabamı da yıllarca hep kendim tamir ettim. Bisiklet tamirine başlamamı istediklerinde hemen kabul ettim. Daha önce bisiklet tamir etmemiştim ama benim için kolay bir iş. Bazen bilmediğim sorunlarla karşılaşabiliyorum. O zaman da hemen YouTube’u açarak öğreniyor ve uyguluyorum.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Teknik Üniversitesi#Bayram Ağca#Davutpaşa Kampusu

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili