Yıldız Teknik’in 'Bisiklet doktoru'

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Sürdürülebilir kampus çerçevesinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan YTÜ’nün gizli kahramanı Ağca, “Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmalıyız” diyor.

YOUTUBE’DAN ÖĞRENİYORUM

Ağca, kampustaki 300 bisikletten sorumlu. Öğrenciler kimlik kartlarıyla istedikleri bisikleti ücret ödemeden alıyor ve sonra yine ona teslim ediyor. En çok kız öğrencilerin bisiklet talep ettiğini söyleyen Bayram Ağca, şunları söylüyor:

“Yaklaşık 6 yıl önce bir kaza geçirdim ve şoförlüğü bıraktım. Araba kullandığım sırada şekerim düştü ve direksiyon hâkimiyetimi kaybederek duvara çarptım. Emniyet kemeri takmadığım için ağır yaralandım. Çok uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldım. Bisiklet kullanmayı seviyordum ve tamir işlerine de merakım vardı. Kendi arabamı da yıllarca hep kendim tamir ettim. Bisiklet tamirine başlamamı istediklerinde hemen kabul ettim. Daha önce bisiklet tamir etmemiştim ama benim için kolay bir iş. Bazen bilmediğim sorunlarla karşılaşabiliyorum. O zaman da hemen YouTube’u açarak öğreniyor ve uyguluyorum.”