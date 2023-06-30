Yıldız Su’yu kör eden magandalara milyonluk tazminat

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Özcan Arpacı, asker uğurlamasının ardından grup dağılınca havaya atış yapmak için Mahmut Kırmacı’nın elinde bulunan silahı istedi. İki arkadaş, çocuklarla dolu oyun alanının yanından geçtiği sırada havaya ateş etmek için silah yüzünden tartıştı. Çekişme sırasında tüfek ateş aldı. Yerden seken saçmalar parkta bulunan ve o dönem 5 yaşında olan Yıldız Su Unus (11) ile toplam 3 kişiyi yaraladı. Sağ gözüne sıçrayan saçmalar nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçiren küçük Yıldız Su’ya en son protez takıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, küçük Yıldız Su’nun sağ gözünü tamamen kaybettiği belirtildi. Yıldız Su’nun sağ gözünü kaybetmesine neden olan Özcan Arpacı ile Mahmut Kırmacı hakkında ‘bilinçli taksirle yaralanmaya neden olmak’ suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iki şüphelinin cezalandırılmalarına karar verdi. Yıldız Su’nun annesi Neşe Kaya, ceza davasının ardından bu defa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Özcan Arpacı ile Mahmut Kırmacı’ya tazminat davası açtı.

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‘HAYATI BOYUNCA ISTIRAP YAŞAYACAK’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 yıldır görülen davada karar açıklandı. Yıldız Su’nun ailesinin açtığı davayı kabul eden mahkeme, davalılar Özcan Arpacı ile Mahmut Kırmacı’yı 1 milyon 288 bin 457 lira 43 kuruş maddi, 250 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 538 bin 457 lira 43 kuruş tazminata hükmetti. Mahkeme, davalıların bu tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte aileye ödemesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Küçük çocuğun hayatı boyunca protez gözle yaşaması hem kendisi hem de annesi yönünden ömür boyu ıstırap yaratacak ve büyük üzüntüye sebep olacaktır. Davalıların tamamen sorumsuzca, bilinçli taksir hali içinde gerçekleşen eylemleri ile küçük Yıldız Su’nun bu şekilde yaralanmış olması, maddi ve manevi tazminat davalarının kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaatini oluşturmuştur.”