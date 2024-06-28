Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.
Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.