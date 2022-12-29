Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

“Yıldız Koleksiyonunun” kayıp fermanları bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Karaköy#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 11:52

Beyoğlu Karaköy’de bir işyerine düzenlenen operasyonda, Sultan 2. Abdülhamid’e ait “Yıldız Koleksiyonunda” kaybolan 22 adet ferman ve berat ile 1 adet dikiş makinesi ele geçirildi.

Haberin Devamı

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan 2. Abdülhamid’in “Yıldız Koleksiyonu’nda” kayıp olan ve uzun dönemdir aranan tarihi fermanların Beyoğlu Karaköy’deki bir işyerinde tutulduğu bilgisini aldı.

2. ABDÜLHAMİD’İN KAYIP KOLEKSİYONU BULUNDU

Kaçakçılık polisi, Karaköy’deki işyerine ani baskın düzenledi… “Yıldız Koleksiyonu’ndan” kaybolan, “2. Mahmut, 1. Ve 2. Abdülhamid, 3. Ahmet, 2. Ve 3. Mustafa ve Abdülmecid’e ait 22 adet ferman ve Berat ele geçirildi… Yapılan aramalarda ayrıca, 1 adet dönemin ilk örneklerinden dikiş makinesi ve Cumhuriyet dönemi bir adet matbu kitap ele geçirildi… Devam eden operasyonlarda İzmir’de de 5 adet eser daha yakalandı… Malzemelerin 2. Adbülhamid ve oğlu Mehmed Burhanettin efendinin olduğu değerlendirililiyor.

Haberin Devamı

“Yıldız Koleksiyonunun” kayıp fermanları bulundu

EMEVİ SULTANLARININ ÖZEL SİKKELERİ BULUNDU

Kaçakçılık polisinin düzenlediği başka bir operasyonda ise, Emevi Sultanlarının hacca giderlerken çok az sayıda bastırdıkları ve Suriye’deki müzelerden çalınan 7 adet altın sikke ele geçirildi… Ele geçirilen sikkelerden bir benzerinin Londra’daki müzayede salonlarında 3 milyon Pounda satıldığı öğrenildi.

“Yıldız Koleksiyonunun” kayıp fermanları bulundu

İSTANBUL’UN TARİHİ MUSLUKLARI DA BULUNDU

İstanbul’un tarihi çeşmelerinden çalınan 100 adet musluk ele geçirildi.

“Yıldız Koleksiyonunun” kayıp fermanları bulundu

SİKKELER ÖZEL ZULALARDA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYORDU

Operasyonların ilginç anlarından biriyse, kaçakçılar özel düzenekli çantalarla yurt dışına sikke kaçırıyorlardı… İstanbul Havalimanı’nda x-ray cihazlarında kaçak sikkeler tespit edildi.

Gözden Kaçmasın

EYT hakkında bilinmeyenler Uzman isim tek tek açıkladı...EYT hakkında bilinmeyenler! Uzman isim tek tek açıkladı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Karaköy#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık