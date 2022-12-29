“Yıldız Koleksiyonunun” kayıp fermanları bulundu!

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan 2. Abdülhamid’in “Yıldız Koleksiyonu’nda” kayıp olan ve uzun dönemdir aranan tarihi fermanların Beyoğlu Karaköy’deki bir işyerinde tutulduğu bilgisini aldı.

2. ABDÜLHAMİD’İN KAYIP KOLEKSİYONU BULUNDU

Kaçakçılık polisi, Karaköy’deki işyerine ani baskın düzenledi… “Yıldız Koleksiyonu’ndan” kaybolan, “2. Mahmut, 1. Ve 2. Abdülhamid, 3. Ahmet, 2. Ve 3. Mustafa ve Abdülmecid’e ait 22 adet ferman ve Berat ele geçirildi… Yapılan aramalarda ayrıca, 1 adet dönemin ilk örneklerinden dikiş makinesi ve Cumhuriyet dönemi bir adet matbu kitap ele geçirildi… Devam eden operasyonlarda İzmir’de de 5 adet eser daha yakalandı… Malzemelerin 2. Adbülhamid ve oğlu Mehmed Burhanettin efendinin olduğu değerlendirililiyor.

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EMEVİ SULTANLARININ ÖZEL SİKKELERİ BULUNDU

Kaçakçılık polisinin düzenlediği başka bir operasyonda ise, Emevi Sultanlarının hacca giderlerken çok az sayıda bastırdıkları ve Suriye’deki müzelerden çalınan 7 adet altın sikke ele geçirildi… Ele geçirilen sikkelerden bir benzerinin Londra’daki müzayede salonlarında 3 milyon Pounda satıldığı öğrenildi.

İSTANBUL’UN TARİHİ MUSLUKLARI DA BULUNDU

İstanbul’un tarihi çeşmelerinden çalınan 100 adet musluk ele geçirildi.

SİKKELER ÖZEL ZULALARDA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYORDU

Operasyonların ilginç anlarından biriyse, kaçakçılar özel düzenekli çantalarla yurt dışına sikke kaçırıyorlardı… İstanbul Havalimanı’nda x-ray cihazlarında kaçak sikkeler tespit edildi.