Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü oldu

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehmet Tütüncü atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi yaşandı.

Holding bünyesinde Başkan Yardımcılığı ve Üst Yöneticilik (CEO) görevlerini 2018'den bu yana yürüten Mehmet Tütüncü, son Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, 2020'den bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ali Ülker'den görevi devraldı.

Atama kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji gibi Yıldız Holding'in halka açık şirketleri aracılığıyla tüm hissedarlara ve paydaşlara duyuruldu.

"KURUMLAR KALICI İNSANLAR GEÇİCİDİR"

Açıklamada, çalışanlar için yayımladığı veda mesajındaki görüşlerine yer verilen Ali Ülker, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde 5 yılı geride bıraktığını belirtti.

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Görev süresine ilişkin Ülker, şu ifadelere yer verdi:

"Parlayan Yıldız' ailesinin bir parçası olmaktan, bu yolu sizlerle yürümekten çok büyük keyif aldım. Göreve başladığım ilk haftalarda yaşanan global ölçekte bir salgın, Türkiye'nin en büyük sendikasyonunun sorumluluğu ve yıkıcı bir depremin yaralarını sarma mücadelesi gibi zorlu süreçlerin üstesinden hep birlikte geldik. Büyüklerimizden devraldığımız bu kıymetli mirası güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam bir şekilde taşımak için hep birlikte çalıştık. Şirketlerimizin değerlerini ve iş yapma şekillerini, sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına önemli adımlar attık. Yıllar boyunca, dayanışmanın, azmin ve işbirliğinin bizi nasıl güçlendirdiğine birlikte şahit olduk. Bu güzel başarılara beni ortak ettiğiniz ve her anına şahit olmamı sağladığınız için siz değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Ülker, 15 yaşında yaz tatillerinde başladığı kariyerinde 40 yılı aştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Kurumlar kalıcı insanlar geçicidir, bu bilinçle ben de 5. yılın sonunda Yönetim Kurulu Başkanlığını devretme kararı aldım. Bu vesileyle, başta beni bu onurlu göreve layık gören Sayın Murat Ülker Bey'e teveccühlerinden dolayı, değerli Yönetim Kurulu üyelerimize ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma desteklerinden ötürü en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Parlayan Yıldızları ve başarılarını takip etmekten her zaman memnuniyet duyacağım. Birlikte yazdığımız bu hikayenin devamında da insanlığa güzel katkılar sunacağınıza ve mutluluk kaynağı olmaya devam edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum."

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MURAT ÜLKER'DEN ALİ ÜLKER'E TEŞEKKÜR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de holdingde zorlu zamanlarda üstlendiği liderlikten ve holdingi geleceğe taşıma yolunda gösterdiği gayretten ötürü Ali Ülker'e teşekkürlerini sundu.

Ali Ülker'in, salgın ve 2023 Şubat depremleri gibi zorlu dönemlerde Yıldız Holding ve şirketlerinin finansal istikrarının korunmasında büyük bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Murat Ülker, "Bu 5 yıllık dönemde, atıştırmalık ve perakende sektörlerine odaklanarak Yıldız Holding ve şirketlerinin büyüme stratejilerine ivme katacak önemli kararlara imza attı. Yeni dönemde Sayın Mehmet Tütüncü'ye başarılar diliyorum. Ve biliyorum ki, Ali Bey her ne kadar bundan sonra kendi özel meraklarına daha çok vakit ayıracağını söylese de önümüzdeki dönemde tüm dünyada onun uzmanlığından yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.