×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yıldırımın isabet ettiği sürüde 50 keçi telef oldu

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Eğirdir#Yıldırım
Yıldırımın isabet ettiği sürüde 50 keçi telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 18:50

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaylada otlayan keçi sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 50 keçi telef oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık köyü Keşli Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Arslan ve İsmail Arslan'a ait keçi sürüsü otlatıldığı sırada yıldırım isabet etti.

Olayda sürüde bulunan 50 keçi telef olurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, bulaşıcı hastalık riskine karşı telef olan 50 keçi açılan geniş bir çukura gömülerek, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Eğirdir#Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!