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Gamze KOLCU
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İYİ Partili tutuklandı; İYİ Parti’den de kınama geldi

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İYİ Partili tutuklandı; İYİ Parti’den de kınama geldi
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Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren (55), Bursa’da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özeren’in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Önceki gece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınan Özeren, dün akşam tutuklandı.

AKŞENER’DEN YILDIRIM’A TELEFON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Binali Yıldırım’ı aradı. Eşi Semiha Hanım’ın olaydan haberi olup olmadığını Yıldırım’a soran Akşener, üzüntülerini dile getirdi. Akşener, “Bu alçak konuyu bir tweet’le geçiştirmem mümkün değil. Grup konuşmamda bu olaylara bir kadın olarak yer vereceğim” dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise “Haysiyet cellatlığını makbul görmemiz ve tevil etmemiz asla mümkün değildir” diyerek tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Hürriyet’e “Böyle bir üslubu kabul etmiyoruz. Partimiz 2017’de kuruldu, 2015’te attığı tweet’ler söz konusu. Önce savunmasını tamamlaması gerekiyor” dedi.

Son dakika haberi: Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İYİ Partili tutuklandı; İYİ Parti’den de kınama geldi

Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım’la bir simiti paylaşırken çekilen fotoğrafını dün Twitter’dan yorum yapmadan yayınladı.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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