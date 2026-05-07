Yıldırımhan’ın mesajları

Haberin Devamı

Henüz geliştirme aşamasında olan füze ortaya konan özellikleriyle birçok başkentte hesapları yeniden gözden geçirteceğe benziyor.

‘BEN DE VARIM’ DİYOR

İnsansız Hava Araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılan Türkiye, şimdi kıtalararası balistik füze projesiyle, füze üretimi için de ‘Ben de varım’ diyor.

Ukrayna ve İran gibi savaşların füze ve dron sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğu bir ortamda Türkiye’de kıtalararası füze sahibi olan ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor. Hali hazırda ABD, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İsrail, İran ve Kuzey Kore’de uzun menzilli bu füzelerden olduğu biliniyor.

Türkiye daha önce Karadeniz’de Roketsan’ın geliştirdiği kısa menzilli Tayfun füzelerinin test atışını yapmıştı. Yıldırımhan’ın 6 bin km’lik menzil hedefi test için daha fazla açık deniz mesafesi gerektirebilir. Türkiye, bilindiği gibi Somali’de uzay ve füze deneme üssü için çalışmalara başlamıştı. Testlerin nerede yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yok.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi Haberi görüntüle

MENZİLİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yıldırımhan’ın 6 bin km’lik menzili, füzenin Atlantik Okyanusu’ndan Çin’e, Rusya’dan Somali’ye kadar geniş bir alanı kapsamasının hedeflendiğini gösteriyor. İşlevsel hale gelmesi halinde mühimmatın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ciddi bir caydırıcılık unsuru kazandıracağı anlaşılıyor.

Yıldırımhan aynı zamanda jeopolitik hesapları da değiştireceğe benziyor. NATO’da hali hazırda bu füzelerden sadece ABD, İngiltere ve Fransa’da olduğu biliniyor. İspanya merkezli Aviacionline havacılık sitesine göre Türkiye, Yıldırımhan ile artık bambaşka bir ligde yer alma hedefini ortaya koyuyor, gelecekte kendini Avrupa’nın uzun menzilli vuruş sistemleri için bir tedarikçi ya da ortak olarak konumlandırabilir.

Yine aynı haber sitesi, teknik belirsizliklerin ötesinde Türkiye’nin Yıldırımhan ile bir niyet beyanında bulunduğuna işaret ediyor ve şöyle diyor: “Türkiye sadece etki alanını genişletmekle kalmıyor; aynı zamanda Avrasya güvenlik mimarisi içindeki rolünü yeniden tanımlıyor ve yüksek hızlı, yüksek delme gücüne sahip vuruş sistemlerinin yaygınlaştığı bir çağda, stratejik bir güç projeksiyonu kapasitesine doğru ilerliyor.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın MHP Lideri’nin mesajlarının perde arkası Haberi görüntüle

HESAPLARI DEĞİŞTİRİYOR

Ayrıca İsrail gibi ülkelerin de hava savunma kapasitesini yine Türkiye’den gelebilecek olası tehditlere karşı yeniden gözden geçirmesi gerekeceği söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ‘Voice of Emirates’ sitesi Yıldırımhan için ‘Bölgesel askeri deprem. Türkiye 6 bin km’lik menzilli hipersonik füzesiyle ‘devler kulübüne’ girdi’ diyor. Yıldırım Han tuğralı, Mustafa Kemal Atatürk imzalı dev mühimmat, henüz yapım aşamasında olsa bile verdiği mesajlarla dünyanın dikkatini çekiyor.