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Yıldırım’dan evlilik tavsiyeleri

#Devlet Bahçeli#MHP#TBMM
Yıldırım’dan evlilik tavsiyeleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali’nin kızı Aybüke Hayali ile Burak Yıldırım, önceki akşam Grand Ankara Otel’de düzenlenen nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdi.

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Çok sayıda MHP’li siyasetçinin katıldığı törende, Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Ankara Milletvekili İhsan Arslan nikâh şahitleri olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de mesaj gönderdi.

Çiftin aile defterini Aybüke Hayali’ye teslim eden Yıldırım, esprili evlilik tavsiyeleri ile salondakileri güldürdü: “Evlilik uzun ince bir yol. Aşık Veysel öyle diyor; ama telaşlanmayın. Artık bizim duble yollarımız var. Burak, evliliklerin başarısının sırrını öğrendin mi? İtaat et, rahat et.”

Yıldırım’dan evlilik tavsiyeleri

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#Devlet Bahçeli#MHP#TBMM

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