Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanları, vakıf ve derneklerin temsilcileri ile siyasi parti ilçe başkanları, yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Vatandaşlar iftarlarını yaptıktan sonra yemek duası edildi.

"YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"



İftar programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu 2 sene herkesin kimyasını bozdu. Dünyanın kimyası bozuldu. Çünkü tedarik zinciri kayboldu. Üretilmesi gereken ürünler üretilmedi, iş hayatı aksadı, seyahatler aksadı. Bütün bunların karşılığı enflasyon olarak döndü. Fiyatların artışı olarak döndü ve neticede insanımıza, milletimize bir maliyet yükledi. Hemen kuzeyimizde bir savaşla karşı karşıyayız. Şimdi ocak ayında 150 dolar olan doğalgaz bin 500 dolara çıktı, bir ara 3 bine kadar yükseldi. Petrol 55 dolardan çıktı 130 dolarlara. Tabii bunlar tepeden tırnağa etkiledi. Fiyatlar çok arttı. Haklı olarak vatandaşlarımız sıkıntı içine düştü. Bu Türkiye’ye özgü bir şey değil. Bütün dünyanın içinde olduğu, üstesinden gelemediği küresel bir sorun. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını azaltacak tedbirler almamız gerekiyor. Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim alanında yaşanan her sıkıntıyı sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirler de tek tek alınıyor. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için de sınırlarımızın güneyinde bugün Mehmetçiklerimiz, kahraman askerlerimiz Ramazan gününde gece demeden gündüz demeden bizim bu sofralarda huzur içinde bir araya gelebilmemiz için mesai yapıyorlar, teröristlere göz açtırtmıyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve ay yıldızlı bayrağımızın altında birlikte Türkiye olacağız. Vesayetlere, darbelere, darbe girişimlerine milletimizle beraber dimdik durarak karşı koyduysak bugün yaşadığımız hayat pahalılığına, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları aşacağız. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Bu mübarek günde bu iftar sofrasını düzenleyen belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, “Geldiğimizden beri biz Bahçelievler Belediyesi olarak her konuda tüm STK'larımızın yanındayız. Tüm hemşeri derneklerimizin yanındayız. Her konuda sizin yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu talimatı var; 'Gittiğiniz yere hizmetkar olmak için gidin' dedi. Biz de Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.