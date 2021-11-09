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Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor

#Binali Yıldırım#Erdoğan#SAKARYA
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya Üniversitesi'nden öğrencilerle buluştu. Üniversitede söyleşi programında soruları yanıtlayan Yıldırım, "Bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız sizsiniz. Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği de gözü de bizde. Onun için niye içeride dışarıda herkes Recep Tayip Erdoğan gitsin diye uğraşıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor. Bu da onların canını sıkıyor. Onların canını sıkmaya devam edeceğiz" dedi.

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Temasları kapsamında Sakarya Üniversitesine gelen Yıldırım, Kampüs Camisi'nde öğle namazını kılmasının ardından kafeteryada öğrencilerle buluştu. Üniversitelilerin oturduğu masaları gezerek bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra söyleşi programı kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Üniversiteye geldiğinde ilgiyle karşılandığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin daha çok sevgiye ve empatiye ihtiyacının bulunduğunu çünkü ülkenin güzel işlerinin çok çok fazla olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, salgın nedeniyle bir süre kapanan üniversitelerin açılmasının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bizim üniversitemiz de 1 sene kapandı ama Kovid-19 falan yoktu. Anarşi yüzünden, terör yüzünden. İki arkadaşım, iki metre yakınımda silahla vurularak öldürüldü. Yine teröristler Prof. Dr. Bedri Fakiroğlu'nu öldürdü ve ondan sonra üniversite 1 sene kapatıldı." diye konuştu.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZSİNİZ"

Bir öğrencinin savunma sanayisinin sürecine ve gelecekteki durumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan ambargo sonrasında, "kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar" misali, "tek bir cıvata dahi yapılamayan yıllardan" bütün savunma ihtiyaçlarını karşılayan ülke haline gelindiğini vurguladı.

Öğrencilere hitaben, "Bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız sizsiniz." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği de gözü de bizde. Onun için niye içeride dışarıda herkes Recep Tayip Erdoğan gitsin diye uğraşıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor. Bu da onların canını sıkıyor. Onların canını sıkmaya devam edeceğiz."

Yıldırım, "Türkiye'nin, denizleri aktif olarak kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Deniz ticaretini dünyada 15. sıradayız. İyi durumdayız. Hem ithal hem ihraç yüklerimizi taşıyoruz, gemi inşa, yapım sanayinde ilk beş ülke arasındayız. Yat imalatında dünyanın üçüncüsüyüz. Denizde yolcu taşımacılığı anlamında soruyor iseniz yeterince iyi değiliz. Sebebi de insanların vakit nakit kıyaslaması yapması. Artık kara yolu daha kolay, hele hele uçak daha kolay." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi çok sayıda proje hayata geçirdiklerine değinen Yıldırım, "Say say bitmiyor. 28 bin kilometre bölünmüş yol, 56 havalimanı, demir yolları ve 445 bin kilometre fiber ağı. Neyse reklamları geçelim, soruya gelelim. Bunlar tabii ki heyecanlandırıyor beni, gururlandırıyor. Ülkemizi kalkınmada, altyapısında, kara yolunda, hava yolunda, deniz yolunda, demir yolunda 39. sıradan alıp dünyanın 9'uncusu yapmak beni çok gururlandırıyor." dedi.

HACI SAHURE KOÇ KIZILAY ANAOKULU'NUN AÇILIŞNA KATILDI

Programın ardından Binali Yıldırım, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde eşi Semiha Yıldırım himayesinde inşa edilen Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulunun açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın 1,5 asrı aşan bir çınar olduğuna dikkati çekerek, AK Parti iktidara gelmeden önce Kızılay'ın geçmiş yıllardaki itibarının çok da iyi bir konumda olmadığını ifade etti.

Son 20 yıldır Kızılay'ın, sağlanan desteklerle hem yurt içinde hem yurt dışında insanların tekrar itibar ettiği küresel yardım kuruluşu haline geldiğini aktaran Yıldırım, nerede bir felaket, yangın, sel, savaş olsa insanların orada Kızılay'ı gördüğünün altını çizdi. Yıldırım, daha önce "Okula gitmeyen kalmasın", "Hadi kızlar okula" kampanyaları düzenlediklerini hatırlatarak, "Okul öncesi eğitimde şimdi 3 yaşa indik. İstiyoruz ki çocuklarımız ilkokula başlamadan, baş döndürücü şekilde dünyada her gün üretilen bilgilerle bu yavrularımız donanmış olsun ve okula başladığında dünyadaki akranlarından geriye kalmasın." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, bağışçı Vehbi Koç'un konuşmalarının ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra okulu gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler verdi. Okul bahçesinde fidan dikimi de yapan Yıldırım, programı kapsamında Vali Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

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#Binali Yıldırım#Erdoğan#SAKARYA

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