Yıldırım Operasyonları bitti... Eren Operasyonları başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi." denildi ve "Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor." açıklamasında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"iyi ki varsın Eren... iyi ki varsın Halil İbrahim Yıldırım... 2020'de, 15 Temmuz'un en genç Şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına başlatılan Yıldırım Operasyonları tamamlandı. 2021'de, Şehit Eren Bülbül’ün anısına Eren Operasyonları başlatıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." açıklamasına yer verdi.