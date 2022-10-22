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Yıldırım İstanbul’da

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#Azerbaycan#AK Parti#Binali Yıldırım
Yıldırım İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ambulans uçakla İstanbul’a getirilerek Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Ambulans uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ambulanslara alınarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Binali Yıldırım’ın ilk ziyaretçileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

‘DURUMUMUZ İYİ’

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.

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Yıldırım İstanbul’da

 

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı’na katıldıktan sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne giderek Binali Yıldırım ile Ayrım ve Demirci’yi ziyaret etti. Başhekim Nurettin Yiyit’ten sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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#Azerbaycan#AK Parti#Binali Yıldırım

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