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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

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Yıldırım isabet eden minare yıkıldı
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BURDUR'un Kemer ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı.

Yıldırım isabet eden minare yıkıldı
Burdur kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yağmur sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin büyük bölümü yıldırımla birlikte yıkıldı. Minarenin demir kapısı da parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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