Yıldırım çifti korona oldu: ‘Durumumuz iyi’

Yıldırım, önceki gün Erzincan’dan Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtilerini hissedince dün sabah Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Yıldırım çifti ile koruma ve danışmana da COVID-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının hepsi pozitif çıktı. 64 yaşındaki Yıldırım’ın evde tedavi göreceği öğrenildi.

‘DUA BEKLİYORUZ’

Binali Yıldırım, Twitter’dan yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini belirterek, “Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM (temizlik, maske, mesafe) kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.” tweet’i paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yıldırım’ı arayarak kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

RAFTİNG YAPMIŞTI

Yıldırım Erzincan’da kentin tanıtımı için Karasu Nehri’nde rafting yapmıştı. Aynı botta rafting yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın da koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım çiftini hastanede ziyaret etti. Hastaneden uğurlarken çekilen fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Koca, "Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" dedi.