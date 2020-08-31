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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti

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'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçti
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında sürdürülen 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' sürdürülüyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personel görevin aldığı operasyonda; 3 tüfek, 7 şarjör, 3 el bombası, 15 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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