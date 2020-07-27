'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Gürkavak köyü kırsal alanına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çuval içerisinde, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 41 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 651 PKM (Biksi Makineli Tüfeği) fişeği, 1 Glock tabanca şarjörü, 2 adet taarruz el bombası,1 kütüklük ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.