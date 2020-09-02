Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkisinde 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetinin devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 şarjörlük, 105 adet 5.56 milimetre fişek, susturucu, el telsizi, 2 radyo, güneş enerjisi paneli, alıcı-verici cihaz, akü, 2 akımölçer, 3 sırt çantası, panço, 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı, 7 elektrikli fünye ve muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."