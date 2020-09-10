'Yıldırım 10- Norduz' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla Van'ın Gürpınar içesine bağlı Norduz bölgesinde 'Yıldırım 10- Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda kalaşnikof fişeği, 1 EYP ile tuzaklanmış 120 milimetre havan mühimmatı, 1 EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 2 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 jeneratör, 4 akü, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilen mühimmatlar mağara ile birlikte kontrollü şekilde patlatılarak, imha edilirken, bölgedeki operasyonların ise sürdüğü bildirildi.



