Yılda ortalama 180 bin çocuk suçlu

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 85 milyonu aşan nüfusa sahip Türkiye’de 0-17 yaş aralığında 21 milyon 817 kişi bulunuyor. Bu oran, Türkiye’de yaşayan her 4 kişiden 1’inin çocuk yaşta olduğunu gösteriyor. Adalet Bakanlığı verileri ise Türkiye’de son yıllarda suça sürüklenen çocuklar konusunda dikkat çekici bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Verilere göre; 2015’te suça sürüklenen çocuk sayısı 158 bin 560, 2016’da 146 bin 737, 2017’de 145 bin 210, 2018’de 157 bin 96, 2019’da ise 161 bin 378 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde suça sürüklenen çocuk sayısının genellikle yatay seyrettiği gözlemlenirken, 2020’de COVID-19 salgınının da etkisiyle suça sürüklenen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25.8 düşüşle 119 bin 769 oldu.

Haberin Devamı

SON 10 YILDA YÜZDE 17.47 ARTTI

2021’de 134 bin 464 çocuğun suça karıştığı belirlenirken, bu oran 2022’de önceki yıla göre yüzde 31 artışla 176 bin 128’e, 2023’te ise 177 bin 174’e ulaştı. Son 10 yılın istatistikleri arasında en yüksek suça sürüklenen çocuk sayısı 188 bin 926 olarak 2024’te kayıtlara geçerken, bu sayı 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 1.4 düşüşle 186 bin 256 oldu.

2015’ten 2025’e geçen 10 yıllık sürede ise suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 17.47 artış gösterdi.

YARALAMA HIRSIZLIK VE TEHDİT

Mevcut veriler doğrultusunda 21 milyonu aşkın çocuğun yaşadığı Türkiye’de 2025’te suça sürüklenenlerin sayısı yaklaşık yüzde 0.88’e karşılık geliyor. 2025’te suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak karıştıkları suç tipleri ise kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve diğer suçlar olarak sıralandı.

O SAÇLAR TREND DEĞİL DELİL KARARTMA

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde eğitim veren avukat Cemalettin Gürler artışı şöyle değerlendirdi:





Haberin Devamı

“Bu artışın birçok nedeni var. Sosyoekonomik, kültürel ve hukuki birçok bileşen bir araya gelerek suça sürüklenen çocukları oluşturuyor. Yani suça sürüklenen çocuk sadece bir gerekçeden beslenmiyor, birden fazla gerekçeyle bu suç örgütleri ve suç yapıları oluşuyor. Burada en önemli paradoks şu; çocuklarımızı suç ve suçludan korumak, topluma kazandırmak kaygısıyla ceza infaz hukukunda çocuğu kollayan hükümler, suç örgütlerinin elinde suçluyu koruyan birer ‘zırh’ oldu. Bugün toplumda en çok tartıştığımız konu da cezasızlık algısı.

4 AY SONRA İŞLESE MÜEBBET ALACAKTI

Manisa’da bir davam var. 18 yaşını doldurmasına 4 ay kalmış çocuk pompalı tüfekle gidiyor, bir evi basıyor. Evin iki kızını yaralıyor, babayı da öldürüyor ve hiçbir gerekçesi yok. En son diyor ki ‘Ben onun kızını seviyordum da kızın nişanlanacağını duydum, onun için yaptım.’ Aslında tamamen kişisel husumetten kaynaklanıyor. 4 ay sonra bu suçu işleseydi müebbet alacaktı. Ancak şahıs, 5 yıl sonra aramıza dönecek. Ailesi de şahıs cezaevindeyken ‘Aslanlar cezaevinde yatar’ diye sosyal medya paylaşımı yapıyor” ifadelerini kullandı.

AYNI SAÇ VE GİYİMDE YÜZLERCE KİŞİ VAR

Çetelerin çocukları kullandığının altını çizen Gürler, çocukların suç nedeniyle cezaevine girdikten sonra örgüt içinde konum kazandığını belirtti. Suça sürüklenen çocukların giyim ve dış görünüşlerinin büyük ölçüde birbirine benzediğine işaret eden Gürler, bu görünümün dışarıdan bakıldığında bir moda ya da trend gibi algılandığını ancak gerçekte bunun “bir delil karartma yöntemi” olduğunu dile getirdi:

Haberin Devamı

“Saçları yanlardan ve arkalardan sıfıra yakın, hepsi aynı model. Üstte genellikle şişme mont veya geniş bir kıyafet, altında rahat spor bir pantolon veya eşofman. Arkadan baktığınızda bunların hepsi çok benziyor. Eğer bu sizin oğlunuz, kızınız değilse ayırt etmeniz mümkün değil. Aynı kıyafetten o bölgede 100, 150, 200, 300, 500 kişi olduğunda siz suç işleyeni tespit etmekte çok zorlanıyorsunuz. Gene mesela son zamanlarda biliyorsunuz bu motosikletle kurye işi çok yaygınlaştı ve bir anda bunun tüm olanaklarından faydalanan, maske takan veya kask takan suç örgütü elemanları türedi.”