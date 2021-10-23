Yılda bin ve üzerinde doğum yapılan hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Polis gözlerine inanamadı Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktıPolis gözlerine inanamadı! Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktı#ABD
İstanbulda kokarca böceği kâbusu Arı gibi ses çıkarıyor, kötü koku yayıyorİstanbul'da 'kokarca böceği' kâbusu! Arı gibi ses çıkarıyor, kötü koku yayıyor#Kokarca Böceği
81 ile genelge gönderildi Hastanelerde Emzirme Destek Birimleri kurulacak81 ile genelge gönderildi! Hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak#Sağlık Bakanlığı
Çete çökertildi ama... Adım başı kredi tuzağıÇete çökertildi ama... Adım başı kredi tuzağı!#Kredi
Milyarlarca dolalık altın rezervi bulunmuştu İlk külçe için tarih verdiMilyarlarca dolalık altın rezervi bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi#Gübretaş
Deltadan daha mı tehlikeli 5 soruda AY.4.2 mutasyonuDelta'dan daha mı tehlikeli? 5 soruda AY.4.2 mutasyonu#Koronavirüs
Onları bu kadar şımartan bizleriz Kendini Picasso sanan aşçılar...Onları bu kadar şımartan bizleriz! Kendini Picasso sanan aşçılar...#Picasso
Tarım için devrim gibi çalışma: YOMATarım için devrim gibi çalışma: YOMA#TEKNOFEST
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
9 yıllık küslüğün perde arkası... Kim haklı9 yıllık küslüğün perde arkası... Kim haklı?#Altın Fiyatları
Doğum günün kutlu olsun TürkiyeDoğum günün kutlu olsun Türkiye#29 Ekim
HABERLERGündem Haberleri

Yılda bin ve üzerinde doğum yapılan hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak

#Sağlık Bakanlığı#Emzirme Destek Birimleri#Genelge
Yılda bin ve üzerinde doğum yapılan hastanelerde Emzirme Destek Birimleri kurulacak

Sağlık Bakanlığınca, yılda bin ve üzerinde doğumun olduğu hastanelerde anne sütü ve emzirme konusunda annelerin karşılaşabilecekleri problemlerin çözümlenmesi için "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak.

Haberin Devamı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce "Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları" konulu genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Buna göre, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için emzirmenin doğumdan sonra en kısa sürede başlatılması, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülüyor.

Program kapsamında, sunulan hizmetlere göre kurum ve iller için Bebek Dostu Hastane (BDH), Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu, Bebek Dostu İl, Altın Bebek Dostu İl tanımlamaları kullanılıyor.

Halihazırda 156 ülkede uygulanan program kapsamında dünya genelinde 20 binin üzerindeki BDH'den 1329'u Türkiye'de bulunuyor.

Haberin Devamı

Çalışmalar sonucunda sadece anne sütü ile beslenen bebek oranında artış sağlanırken, bir süre emzirilen çocukların oranı yüzde 96,5'e, ortanca emzirme süresi de 17 aya yükseldi.

Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

İlgili Haber:Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor

"EMZİRME DANIŞMANLARI" GÖREV YAPACAK

Tüm bebeklerin beslenmesinin sağlıklı başlaması ve sürdürülmesi için yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, yıllık doğum sayısı 500 ve üzeri olan BDH'lerde program izleme komitesi kurulacak. Bu komite aracılığıyla kurumun BDH iç denetimleri sürdürülecek ve devamlılığı sağlanacak.

Yıllık bin ve üzerinde doğum olan hastanelerde "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak. Bu birimlerde görev yapacak yetkin sağlık profesyonelleri, annelerin, anne sütü ve emzirme konusunda yaşayabilecekleri sorunların çözümü için hizmet verecek.

Ayrıca yılda 500 ve üzeri doğum olan hastanelerdeki ebe, hemşire veya doktorlar arasından "emzirme danışmanları" belirlenecek. Hastanelerden yıllık 500-1000 doğum olanlarda en az 2, 1000-2000 doğum olanlarda en az 3, 2000-4000 olanlarda en az 4, 4000 üstü doğum olanlarda en az 5 "emzirme danışmanı" görev yapacak.

İlgili Haberler:

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolundaFenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Emzirme Destek Birimleri#Genelge

BAKMADAN GEÇME!

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi