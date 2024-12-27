Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak

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İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak bu yılın başında, ‘veteriner fakültesindeki intern ve doktora öğrencilerinden oluşan 300 kişilik ekiple sokak köpeklerinin kısırlaştırılma sorununu 5 yıl içinde çözeriz’ demişti. Hürriyet’in manşetten gündeme taşıdığı bu çözüm önerisi, geniş yankı uyandırmış ve hayvanseverlerden destek almıştı.

Geçen günlerde ise Hasan Hoca’nın başında olduğu Veteriner Fakültesi’nde 8 bin metrekarelik alanda yılda 50 bin evcil, 10 bin egzotik ve yabani olmak üzere yaklaşık 60 bin hastayı muayene etme kapasitesine sahip ‘Hayvan Hastanesi’ açıldı. Türkiye’nin ilk tam donanımlı yoğun bakım ünitesi ile işitme testi merkezinin de yer aldığı hastane, 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca bu hastane gelecekte yine aynı yerleşke içerisinde yapılması planlanan 60 bin metrekarelik hayvan hastanesinin öncüsü olarak görülüyor. Prof. Dr. Hasan Alpak, tam donanımlı hayvan hastanesine sahip olduklarına dikkat çekerek, “Hayvan tedavisinde dünya genelinde yapılan tedavi yöntemlerini takip ediyoruz. Bu nedenle açılan hastanemize de Türkiye’de ilk olan merkezlerin kurulmasını sağladık” dedi.

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BİRÇOK FARKLI VAKA GÖRÜYORLAR

Tüm hayvan türlerine uygun şekilde düzenlenen yatar hasta servislerinin de bulunduğu hayvan hastanesinin, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesine önemli katkılar sunacağını belirten Prof. Dr. Alpak, “Öğrencilerimiz, hastanemizde tedavi olmaya başlayan hayvanların geldiği andan itibaren takiplerini yapıyor. Mesleğe atılmadan önce birçok farklı vakanın tedavi süreçleri hakkında deneyim elde ediyorlar” dedi.

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Sena Nur Çetinkurt, 5’inci sınıf öğrencisi: Uzmanlaşmak istediğim cerrahi alanıyla ilgili bana çok katkısı oldu. Hastanede her türden hayvan görebiliyoruz.

Sena Yeşilmen, 5’inci sınıf öğrencisi: Derste gördüğümüz her şey burada pekişiyor. Hastane sayesinde ileride hangi alanda uzmanlaşmak istediğimizi de daha net görebiliyoruz, burası kendimizi keşfetmemizi de sağlayan bir yer.