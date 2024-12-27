×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak

Güncelleme Tarihi:

#Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi#Prof. Dr. Hasan Alpak#Hayvan Hastanesi
Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 07:00

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak ve ekibi, kısa süre önce açılan ‘Hayvan Hastanesi’ ile senede 60 bin hayvanı tedavi etmeye hazırlanıyor. İstanbul Avcılar’daki İÜC Veteriner Fakültesi’nde açılan ‘Hayvan Hastanesi’, 24 poliklinik ve 12 ameliyathane ile hizmet verecek.

Haberin Devamı

İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak bu yılın başında, ‘veteriner fakültesindeki intern ve doktora öğrencilerinden oluşan 300 kişilik ekiple sokak köpeklerinin kısırlaştırılma sorununu 5 yıl içinde çözeriz’ demişti. Hürriyet’in manşetten gündeme taşıdığı bu çözüm önerisi, geniş yankı uyandırmış ve hayvanseverlerden destek almıştı.

Geçen günlerde ise Hasan Hoca’nın başında olduğu Veteriner Fakültesi’nde 8 bin metrekarelik alanda yılda 50 bin evcil, 10 bin egzotik ve yabani olmak üzere yaklaşık 60 bin hastayı muayene etme kapasitesine sahip ‘Hayvan Hastanesi’ açıldı. Türkiye’nin ilk tam donanımlı yoğun bakım ünitesi ile işitme testi merkezinin de yer aldığı hastane,  6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca bu hastane gelecekte yine aynı yerleşke içerisinde yapılması planlanan 60 bin metrekarelik hayvan hastanesinin öncüsü olarak görülüyor. Prof. Dr. Hasan Alpak, tam donanımlı hayvan hastanesine sahip olduklarına dikkat çekerek, “Hayvan tedavisinde dünya genelinde yapılan tedavi yöntemlerini takip ediyoruz. Bu nedenle açılan hastanemize de Türkiye’de ilk olan merkezlerin kurulmasını sağladık” dedi.

Haberin Devamı

Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak
Prof. Dr. Hasan Alpak

BİRÇOK FARKLI VAKA GÖRÜYORLAR

Tüm hayvan türlerine uygun şekilde düzenlenen yatar hasta servislerinin de bulunduğu hayvan hastanesinin, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesine önemli katkılar sunacağını belirten Prof. Dr. Alpak, “Öğrencilerimiz, hastanemizde tedavi olmaya başlayan hayvanların geldiği andan itibaren takiplerini yapıyor. Mesleğe atılmadan önce birçok farklı vakanın tedavi süreçleri hakkında deneyim elde ediyorlar” dedi.

Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak
Sena Nur Çetinkurt, 5’inci sınıf öğrencisi: Uzmanlaşmak istediğim cerrahi alanıyla ilgili bana çok katkısı oldu. Hastanede her türden hayvan görebiliyoruz.

Haberin Devamı

Yılda 60 bin hayvan tedavi olacak
Sena Yeşilmen, 5’inci sınıf öğrencisi: Derste gördüğümüz her şey burada pekişiyor. Hastane sayesinde ileride hangi alanda uzmanlaşmak istediğimizi de daha net görebiliyoruz, burası kendimizi keşfetmemizi de sağlayan bir yer.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi#Prof. Dr. Hasan Alpak#Hayvan Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!