Yılda 20 bini aşkın zayıflama ameliyatı... Hastaların ısrarıyla yapılmaz

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Türkiye'de her yıl 20 bini aşkın kişi mide ameliyatı oluyor. 2017 yılında obezite ameliyatlarının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir genelge yayınlayan Sağlık Bakanlığı geçen ağustos ayında da 50 sayfadan oluşan geniş bir protokol hazırladı. Bu protokolle obezite cerrahisine başvuracak hastalarda aranacak koşulların çerçevesi net bir şekilde çizildi. Dünyadaki tüm tedavi rehberleri değerlendirilerek oluşturulan protokol sonucunda hastaların hangi kriterlerde ameliyat edilebileceği, görülecek yan etkiler, bu etkilerin tedavilerine dair bilgilere yer verildi.

RİSKLERİ ANLATILMALI

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, “Obezite ameliyatlarında hastaların ricası, ısrarı, araya tanıdık koyması gibi durumlar söz konusu olmamalı. Her ameliyat gibi bu ameliyatların da riskleri var. Bunlar hastalara iyice anlatılmalı, anladıklarından emin olunmalı ve en önemlisi bilimsel temellere dayanmalıdır” dedi. Prof. Dr. Banlı, şöyle devam etti:

“6 aylık bir çalışma sonucunda Türkiye’de hangi hastalara obezite ameliyatının yapılacağı, hangi hastalara yapılmaması gerektiği, hangi merkezlerde, cerrahların nasıl bir eğitimden geçtikten sonra bu ameliyatı gerçekleştireceği ve ameliyat sonrası takip edileceği çok net bir şekilde belirlendi ve bu protokol hazırlandı. Hukuki ve bilimsel olarak da hiçbir açık noktanın, boşluğun olmadığı, dünyadaki tüm derneklerin görüş birliğine vardığı bilimsel dokümanlar baz alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çok kıymetli bir protokol hazırlandı.”

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OLUMSUZ ÖRNEKLER KÖTÜ ETKİLİYOR

Obez ve morbid obez hastalarda ameliyatın şu anda en önemli kalıcı tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Banlı, şu bilgileri verdi: “Ülkemiz bu ameliyatlarda oldukça başarılı. Sadece Türkiye’den veya Ortadoğu ülkelerinden değil İngiltere, Almanya ve Balkanlar’dan da çok fazla hasta obezite ameliyatı olabilmek için geliyor. Ancak bu ameliyatları gerçekleştirirken hastaların yaşamını kolaylaştırmak ve ömrünü uzatmak amaçlanıyor. Dolayısıyla ameliyata uygun bir psikolojiye sahip olduğundan emin olmak gerekiyor. Uygun olmayan hastalar hem tıp etiği olarak hem de hukuki ve bilimsel olarak ameliyat edilmemeli. Kötü örnekler olduğu zaman gerçekten ameliyat edilmesi gereken hastalar tedirgin oluyor ve ameliyattan korkuyorlar. Birinci ameliyatı başarısız olan hastalarda ise ikinci ameliyat için çok iyi değerlendirme yapılmalı. Aksi takdirde hastalar açısından ciddi sorunlar olabilir. Obezite cerrahisi yapan arkadaşlarımızın hasta seçiminde dikkatli olmalarını öneririm.”

KİMLER MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLABİLİR?

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- Beden kitle endeksi 40 ve üzeri olan hastalar.

- Beden kitle endeksi 35 ve üstü olan ancak diyabet, tansiyon, uyku apnesi gibi yandaş hastalıkları olan hastalar.

- 18 ila 65 yaşlarındaki hastalar genel yaş sınırlamasına uygundur ancak seçilmiş hastalarda daha düşük ya da ileri yaşlarda da yapılabilir.

- Hastalar mutlaka endokrinolojik ve psikiyatrik açıdan değerlendirilmeli.