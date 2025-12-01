×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yılbaşının adresi KKTC ve Antalya

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Yıl#KKTC#Antalya
Yılbaşının adresi KKTC ve Antalya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

Yeni yıl heyecanı başlarken yılbaşı kutlamalarının en önemli adreslerinin başında KKTC ve Antalya geldi.

Haberin Devamı

Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de tatilcilerin tercihlerinde öne çıkıyor. 

5 GÜNLÜK MOLA

Bu yılbaşı tatilini 4 gün planlayan oteller, başta Kıbrıs ve Antalya’da ünlü sanatçılarla 2026’ya ‘merhaba’ diyecek. KKTC ve Antalya’daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe’yi hafta sonu ile birleştirerek 3 veya 4 gece olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı da 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp 4 Ocak Pazar’a kadar 5 gün sürecek. Yılbaşı tatili için Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de tercih edilen bölgeler arasında. Bir aydan fazla sürenin olduğu yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20’yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor.

Gözden KaçmasınKemal Kılıçdaroğlu hangi işe yarıyorKemal Kılıçdaroğlu hangi işe yarıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Yıl#KKTC#Antalya

BAKMADAN GEÇME!