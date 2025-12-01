Yılbaşının adresi KKTC ve Antalya

Haberin Devamı

Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de tatilcilerin tercihlerinde öne çıkıyor.

5 GÜNLÜK MOLA

Bu yılbaşı tatilini 4 gün planlayan oteller, başta Kıbrıs ve Antalya’da ünlü sanatçılarla 2026’ya ‘merhaba’ diyecek. KKTC ve Antalya’daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe’yi hafta sonu ile birleştirerek 3 veya 4 gece olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı da 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp 4 Ocak Pazar’a kadar 5 gün sürecek. Yılbaşı tatili için Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de tercih edilen bölgeler arasında. Bir aydan fazla sürenin olduğu yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20’yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor.