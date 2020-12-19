Yılbaşını zehir edeceklerdi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bundan 6 ay önce sahte içki üreterek piyasaya süren bir şebeke ile ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri şebekeye yönelik düzenlediği ara operasyonlarda 82 ton alkol ele geçirdi. Çalışmalarını devam ettiren ekipler, Murat Y.’nin yönettiği şebekenin 9 ilde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Yılbaşı öncesi yüklü miktarda üretim yaparak piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen 63 kişilik şebekeye yönelik İstanbul, Bilecik, Giresun, Mersin, Niğde, Muğla, Antalya, Samsun, Kocaeli’de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şebeke üyesi 51 kişi gözaltına alındı. İmalathane ve adreslerde yapılan aramalarda, 6 ton metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen ‘tersiyer alkol’ ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 17 bin sahte alkollü içki etiketi, 3 milyon 763 bin sahte içki bandrolü, 16 bin 466 şişe sahte içki, 196 bin 265 boş alkol şişesine el konuldu.

GÖRÜNÜMÜ ORİJİNAL

Çetenin sahte içkilere orijinal görüntüsü vermek için şişelere file taktığı, free shoptan alınmış izlenimi vermek için de bazı havayolu şirketlerinin etiketlerini yapıştırdığı görüldü.