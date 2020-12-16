Yılbaşındaki kısıtlamada hafta sonu kuralları geçerli

31 ARALIK-4 OCAK

31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair kurallar 1, 2 ve 3 Ocak’ta da geçerli olacak.

BALIKÇILAR AÇIK

Yeni bir karara kadar hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

AVUKAT VE NOTERLER

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerle sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

OTELLERDEKİ HAVALANDIRMALAR

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak. Sistemlerin bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek. Sendikaların genel kurullar da dahil, etkinlikleri 1 Mart 2021’e kadar ertelendi.