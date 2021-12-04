Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler İçişleri Bakanlığında

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken öne çıkan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklananlar bu yıl herhangi bir sokağa çıkma yasağı durumu olup olmayacağına göre hareket edecek. Geçtiğimiz yıl pandemi şartları dolayısıyla kutlamalara kısıtlama getirilmesinin ardından bu yıl da benzer bir durum yaşanıp yaşanmayacağı, planlarına yön vermek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.