Yılbaşında otellerde ve villalarda parti izni yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde, eski Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk’ün adının verildiği camide kıldı. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

GEREKLİ OPERASYONU YAPARIZ

“(Yılbaşı için otel ve villalara yönelik yasaklara ek tedbirler olacak mı?) Bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda şurada, burada olsun. Bütün güvenlik güçlerimiz, her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız, nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse, oralara gerekli operasyonu yaparız. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Devlet olarak bizim görevimiz insanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler, Allah göstermesin, herhangi bir şey olduğu zaman? ‘Bak, devlet nerede, devlet tedbirini almadı.’ Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere her türlü tedbiri alarak, bu işlerin üzerine gidecek.

ARKADAŞLARIMIZLA AŞIYI OLACAĞIZ

(Aşı takviminiz nedir? Normale ne zaman geçilecek?) Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabii başta kendi danışmanlarım, doktor olarak, profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle, ilk etapta, Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon doz. Ama ilk etapta bir 4.5 milyon gelecek. Belli bir takvimle, öncelikle sağlık elamanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı olacağımı zaten; Ayasofya Camisi’nden yine bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doktorlarımızdır. Biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz odur ki koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. İlk etapta Çin var. Aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla sürecimizi işleteceğiz.

(Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş’ın durumu) Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün oğlu Hüseyin ile görüşüyorum. Ondan bilgileri alıyorum. Rabbimden şifa diliyorum.”

İSRAİL’LE İLİŞKİLER

Erdoğan, “İsrail ile Türkiye’nin yeniden diplomatik ilişki kuracağı haberleri doğru mu” sorusuna da şu karşılığı verdi: “Bu konuda bizim İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tip sıkıntılar olmasa, İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. İsrail’in özellikle Filistin politikası, adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail’in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail’in Filistin’deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız politikaları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu adalet anlayışımız ve ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki, onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.”

PUTİN’İN DE ÖZÜ SÖZÜ BİR

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle ilgili ‘Özü sözü bir’ değerlendirmesi) "Sayın Putin’in bu ifadeleri, aslında aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana, ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz nadir ülkelerden. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri, temenni ederim ki bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, ekonomik bütün bu konularda gördüm, görüyorum. Ve şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman, hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

BUNU YİYEN COVİD MOVİD OLMAZ







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıklamasının ardından caddede toplanan vatandaşları selamladı, davet üzerine cadde üzerinde bulunan bir yöresel ürünler marketine girdi. Kendisine ikram edilen kış çayını içen Erdoğan, Erzurum pekmezi ile yöresel pestil ve köme satın aldı. Erdoğan, ayrıca cevizli sucuk ve pestil alıp gazetecilere ikram etti.

Erdoğan, gazetecilere cevizli sucuk ve pestil ikram ederken, “Bunu yiyen covid movid olmaz” dedi.

TESTTEN GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti. Sağlık ekibi de ziyaret ettiği markete girerek, içeride bulunanlardan korona testi için numune aldı.