Yılbaşında kar yağacak mı? Orhan Şen il il sıraladı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bu gece yarısından sonra Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz'e yağış geliyor. Bu yağış yarın sabah İstanbul'a ulaşacak. Yarından sonra İstanbul yağışlı olacak. Pazar günü bir ara verecek, pazartesi akşamı daha şiddetli görünün bir yağmurla devam edecek. Sel riskine dikkat etmek lazım.

Yarın öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış olacak, dikkat etmek lazım.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşında Türkiye'de kar görünmüyor. Dağlarda kar olabilir ama 90 yıllık verilere baktığımızda İstanbul'a pek kar yağmamış. İstanbul'da lodos etkisi var. Sıcaklıklar 14-15 dereceye çıkacak. Önümüzdeki günlerde Anadolu'da önemli bir kar yağışı yok.